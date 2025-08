Il presidente de Pascale ha ricevuto la neodirettrice regionale dei Vigili del Fuoco, Cesario, e il direttore uscente Notaro

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato oggi nella sede di viale Aldo Moro la nuova direttrice regionale dei Vigili del Fuoco, ingegnera Marisa Cesario, e il direttore uscente, ingegner Francesco Notaro.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e ha confermato la piena sintonia e collaborazione tra le istituzioni, unite dall’impegno condiviso per la sicurezza e il benessere della comunità regionale.

Nel porgere i suoi migliori auguri di buon lavoro alla nuova direttrice, il presidente de Pascale ha colto l’occasione per ringraziare l’ingegner Notaro per l’importante lavoro svolto in Emilia-Romagna, con particolare riferimento alla gestione delle gravi emergenze legate alle recenti esondazioni causate dai cambiamenti climatici.

L’ingegner Notaro ha espresso gratitudine per le parole di apprezzamento del presidente, mentre la neodirettrice Cesario ha ribadito la volontà di proseguire, insieme a tutto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’impegno costante per la sicurezza del territorio e dei cittadini, in piena collaborazione con le istituzioni locali.

Marisa Cesario, già alla guida della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, subentra ufficialmente a Notaro dopo una lunga e autorevole carriera. Ha prestato servizio nei comandi di Genova e Catanzaro e ha diretto quelli di Como, Cosenza, Taranto, Modena, Bari e Firenze, dove è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di comandante. Nel corso della sua carriera ha affrontato numerose emergenze e diretto interventi di particolare delicatezza, tra cui il crollo nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga a Firenze, avvenuto lo scorso febbraio.