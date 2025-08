Donato un ecografo portatile alla Chirurgia Senologica reggiana

Grazie alla generosità di Matrix Srl, azienda di Gattatico (RE) specializzata nella produzione di macchine per imbottigliamento, Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia” Odv con il suo gruppo “Senonaltro” ha donato un ecografo portatile di ultima generazione al Reparto di Chirurgia Senologica dell’ASMN di Reggio Emilia.

Il modello MyLabTMOmega eXP è uno strumento portatile di nuova generazione che offre prestazioni elevate in virtù di componenti integrati basati sull’intelligenza artificiale.

Le dimensioni e il peso davvero ridotti dell’apparecchiatura offrono massima facilità di utilizzo in contesti ambulatoriali come in sala operatoria, garantendo precisione diagnostica e rapidità operativa.

Guglielmo Ferrari, Presidente dell’Associazione, spiega il valore di questa donazione: “Il chirurgo senologo moderno è un medico altamente specializzato nella cura delle patologie mammarie: offrendo conoscenza avanzata in chirurgia oncoplastica, opera all’interno di un team multidisciplinare con approcci sempre più orientati alla personalizzazione delle cure ed è chiamato a possedere competenze avanzate anche in ecografia, in aggiunta a tecniche tradizionali di visita clinica. Siamo quindi lieti che la Chirurgia Senologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova possa contare su un ecografo portatile di ultima generazione: uno strumento con caratteristiche tecnologiche innovative utilizzabile sia in sala operatoria per localizzare tumori di piccole dimensioni, sia a livello ambulatoriale per eseguire agospirazioni o posizionare drenaggi sotto guida ecografica.”

“Siamo grati all’azienda Matrix che attraverso l’Associazione Lodini ha reso possibile la donazione al nostro reparto” spiega il dott. Eugenio Cenini, Direttore della Chirurgia Senologica “questo ecografo consente di aumentare la precisione dell’intervento chirurgico e la radicalità dell’asportazione del tumore; potremo migliorare inoltre la diagnosi e la gestione di eventuali complicanze post-operatorie per giungere più rapidamente alla piena guarigione chirurgica delle nostre pazienti”.

“Da sempre cerchiamo di restituire al territorio e alle sue associazioni almeno una parte di quanto abbiamo ricevuto. È con questo spirito che abbiamo inteso fare questa donazione, in memoria di Silvana Davoli – madre, nonna e suocera, scomparsa dodici anni fa” – commentano i famigliari nonché titolari di Matrix Srl: Andrea Manghi, Barbara Macrì con Valentina e Maicol Manghi “Crediamo profondamente nel valore della prevenzione e della ricerca, strumenti essenziali nella lotta contro le patologie oncologiche, le stesse contro cui Silvana ha combattuto fino alla fine. Siamo orgogliosi di poter offrire un contributo concreto al lavoro straordinario di medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno si prendono cura della vita delle persone. Un ringraziamento speciale all’Associazione Lodini e al suo gruppo Senonaltro, per il loro impegno costante e prezioso.”

“La donazione di oggi ha un particolare valore per la nostra Azienda – ha commentato il Direttore generale dott. Davide Fornaciari “perché la generosità dei titolari di Matrix srl ha incontrato la progettualità dell’Associazione Lodini e del gruppo Senonaltro, in grado di intercettare i reali bisogni dei nostri professionisti ospedalieri, e perché gli ecografi di ultima generazione sono strumenti essenziali per elevare ulteriormente la qualità delle nostre prestazioni”.

In foto, il momento della consegna: in prima fila i donatori, alle loro spalle l’ecografo e, accanto, Davide Fornaciari, Eugenio Cenini, Guglielmo Ferrari, Giorgio Mazzi (Direttore Presidio Ospedaliero), Fabio Castagnetti (Chirurgo senologo), Roberto Piccinnini (Senonaltro), insieme alle volontarie dell’Ass.ne Lodini-Senonaltro.