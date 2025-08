Caccia, respinto il ricorso cautelare che chiedeva la sospensione di parti del calendario venatorio regionale 2025/26

Nessuna sospensione del calendario venatorio 2025-2026 in Emilia-Romagna. Il Tribunale amministrativo regionale, con l’ordinanza n. 231, ha respinto la domanda cautelare relativa al ricorso avanzato da alcune associazioni, che chiedevano l’annullamento di parti della delibera di approvazione del calendario venatorio 2025/26 della Regione.

“Il pronunciamento del Tar, di cui siamo molto soddisfatti, è importante perché riconosce, come avvenuto lo scorso anno, la bontà dell’impianto tecnico scientifico degli atti della Regione- sottolinea l’assessore all’Agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi-. I giudici amministrativi hanno ritenuto infatti corrette le scelte fatte dalla giunta regionale, così come i materiali tecnico-scientifici a supporto della delibera approvata, respingendo per carenza di interesse la domanda cautelare. La sentenza consentirà l’avvio della stagione venatoria regolarmente, come precedentemente stabilito dalla nostra Regione”.