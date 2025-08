Approvato l’assestamento generale di bilancio per l’anno 2025

Il Consiglio Comunale di Novellara ha approvato, nella seduta di fine luglio, l’assestamento generale di bilancio per l’anno 2025 e la verifica degli equilibri finanziari. Si tratta di un passaggio previsto dalla normativa, che consente a metà anno di fare il punto sulla situazione economica dell’Ente e intervenire con eventuali aggiustamenti.

L’esito dell’analisi è rassicurante: i conti sono in ordine, le entrate e le spese mantengono un andamento coerente con le previsioni, e non sono emerse criticità né a livello di gestione corrente né in termini di cassa, nonostante il Comune sia in anticipazione nei pagamenti delle fatture dei cantieri per 275 mila euro in attesa di ricevere i contributi PNRR per tali opere.

Il Comune ha potuto utilizzare, attraverso questo assestamento, una quota aggiuntiva dell’avanzo di amministrazione 2024, pari a poco più di 214 mila euro, per finanziare spese di investimento già in programma e in parte per fare fronte a manutenzioni straordinarie su locali di proprietà del Comune e stanze della Rocca dei Gonzaga, oltre ad un intervento previsto sul polo sportivo comunale E. Meloni.

In parallelo, è stato aggiornato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che raccoglie gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell’Amministrazione in merito allo sviluppo del territorio. Il documento rappresenta una cornice di riferimento per l’attività futura, con una serie di interventi che riflettono le priorità individuate, tenendo conto delle risorse disponibili e delle opportunità di finanziamento.

Il Comune di Novellara prosegue dunque il proprio cammino amministrativo nel solco della serietà e della continuità: il rispetto degli equilibri di bilancio è un prerequisito essenziale per qualsiasi amministrazione pubblica che voglia agire con responsabilità e, in un contesto economico nazionale ancora complesso, la vera sfida è farne uno strumento efficace per rispondere ai bisogni dei cittadini, nonostante ci sia da far fronte al continuo aumento dei costi delle forniture e delle utenze, unitamente ad un costante calo delle risorse statali, che solo negli ultimi 2 anni si riducono di circa 180mila euro.

Il Consiglio Comunale ha anche deliberato una serie di atti fondamentali per la riorganizzazione del servizio di mensa scolastica, che a partire dall’anno scolastico 2025–2026 sarà affidato, per le scuole primarie, all’Azienda Speciale comunale “I Millefiori”. Sono stati approvati quindi il contratto di servizio triennale 2025–2028 affidato all’azienda stessa, il regolamento del servizio di ristorazione scolastica e il regolamento per la gestione delle rette e il recupero delle morosità.

La nuova mensa, realizzata con risorse PNRR e fondi propri del Comune, sarà operativa da settembre. Il progetto punta su qualità nutrizionale, educazione alimentare, inclusione e sostenibilità.

Il Comune ha inoltre formalizzato l’adesione alla CER9, una comunità energetica rinnovabile costituita per promuovere la produzione e la condivisione dell’energia da fonti rinnovabili tra i cittadini. Un’ulteriore azione concreta a favore della transizione ecologica e della partecipazione energetica locale.

È stata approvata all’unanimità, infine, una mozione che impegna l’Amministrazione a installare un distributore di acqua pubblica presso le frazioni di San Giovanni e Santa Maria, favorendo comportamenti sostenibili e riducendo l’uso della plastica, che sarà oggetto di opportuna valutazione in apposita commissione consigliare.