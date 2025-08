Aggiornamento circa le chiusure notturne previste sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 agosto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Resta confermata, come da programma, dalle 22:00 di questa sera venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 agosto, la chiusura della stazione di Bologna San Lazzaro in uscita per chi proviene dalla A1 e da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro o di Bologna Fiera, situate rispettivamente al km 38+200 e al km 15+500 della A14.