Vertenza Marelli: incontro oggi a Roma al Ministero

“Si conferma più che giustificata la preoccupazione per gli sviluppi della crisi di Marelli. Questo anche alla luce della chiusura della fase del processo competitivo che ha confermato il passaggio dell’intera proprietà a un consorzio formato dai cinque grandi creditori, guidato dal fondo Strategic Valute Partners. Rimane quindi l’apprensione già espressa fin dall’inizio, perché si apre di fatto una fase di relativa incertezza, vista la transitorietà dell’assetto societario e la natura strettamente finanziaria, e non industriale, di tutti i soggetti coinvolti”.

Così l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia, oggi pomeriggio a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante un incontro in cui è stato fatto il punto della situazione della Marelli Holding. Al Mimit anche i dirigenti di Marelli, le istituzioni regionali coinvolte (per l’Emilia-Romagna, Regione e Città metropolitana) e le organizzazioni sindacali.

La crisi coinvolge il maggior produttore italiano di componentistica auto, con più di seimila lavoratori in Italia di cui oltre 500 nello stabilimento bolognese in via del Timavo.

La Marelli Holding ha ottenuto l’accesso alla procedura ‘Chapter 11’ negli Stati Uniti, dove la Corte del Delaware ha congelato la situazione debitoria per lavorare a un radicale piano di ristrutturazione. Dalla riunione è emerso che si è concluso il 28 luglio scorso il periodo di 45 giorni previsto dalla procedura, durante il quale l’azienda non ha ricevuto offerte migliorative. Marelli ha così comunicato che prevede di uscire dal ‘Chapter 11’ nel 2026 sotto la proprietà del consorzio dei suoi principali finanziatori: Deutsche Bank, Strategic Valute Partners, MBK Partners, Fortress Investiment Group e Polus Capital Management.

“È fondamentale che il Ministero, col pieno coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni locali, mantenga- ha aggiunto Paglia- un livello di vigilanza attiva, a tutela dei lavoratori e della produzione nazionale. Allo stesso tempo va apprezzato l’impegno della dirigenza italiana di Marelli per lo sviluppo dei nostri stabilimenti, che continua a scontare tempi lunghi di saturazione e una forte dipendenza da Stellantis. Anche sotto questo aspetto è quindi necessario un lavoro condiviso a garanzia della tenuta degli impegni e dei livelli produttivi, tanto più in un contesto di cambio di proprietà”.

Il prossimo incontro al Mimit è stato fissato per mercoledì 1^ ottobre.

Così Stefano Mazzetti, Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano e delegato al Lavoro:

“Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto un aggiornamento del Tavolo di crisi per la società Marelli Spa. Comune e Città metropolitana di Bologna seguono con attenzione l’evolversi della vicenda ed esprimono preoccupazione per l’incertezza che ancora permane sul futuro dell’azienda, in particolare per il mantenimento dello stabilimento di Bologna, che impiega oltre 500 lavoratori, e per i possibili effetti indiretti anche sulla società Tecnomeccanica di Crevalcore, che conta 150 operai e il suo lavoro dipende per il 70% da Marelli. Il gruppo Marelli, attualmente soggetto alla procedura di ristrutturazione del debito (il Chapter 11, come previsto dal diritto fallimentare statunitense), prevede di concludere questo percorso entro fine 2026, per poi stabilire le quote della nuova proprietà. Alta l’attenzione al mantenimento degli obiettivi sulla produttività e alla stabilità della supply chain.

Città metropolitana e Comune di Bologna continueranno a seguire da vicino la situazione attraverso il Tavolo di crisi attivato al Mimit e in Regione, con l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e produttiva”.