Riunione sulla diga di Vetto alla presenza di Salvini

Si è tenuta al MIT la prima riunione di coordinamento sulla diga di Vetto in Emilia-Romagna con il commissario neo nominato prof Stefano Orlandini, l’autorità d’ambito del Po, cui era stato assegnato un finanziamento proprio dal MIT, e la STM. Nell’incontro si è delineato l’iter per velocizzare il procedimento per ottenere il progetto e la relativa approvazione. Entro agosto si avrà la consegna della prima bozza del progetto che il commissario passerà al vaglio e valutazione tecnica.

Si è stabilito che il prossimo appuntamento di coordinamento con i passi in avanti svolti si terrà a inizio settembre. Il ministro Salvini è da sempre molto attento al dossier e ha partecipato all’incontro per ribadire l’importanza dell’intervento.