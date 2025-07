Pubblicati gli esti del Bando Persona 2025

È online l’elenco dei progetti selezionati nell’ambito del Bando Persona 2025, promosso da Fondazione di Modena per sostenere il sistema dei servizi locali in linea con le sfide strategiche dell’ente: welfare inclusivo, comunità educante, abitare sociale e lavoro dignitoso. Con 4,7 milioni di euro, il bando ha sostenuto 46 progetti presentati da enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, realtà religiose e associative del territorio.

Le proposte selezionate toccano ambiti centrali per il benessere delle persone: contrasto alla povertà e alla marginalità, autonomia abitativa, supporto alla genitorialità e all’infanzia, inclusione delle persone con disabilità, accesso allo sport, educazione e salute mentale.

Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, interventi per la co-abitazione inclusiva, percorsi educativi per adolescenti, supporto alle comunità migranti, modelli abitativi per anziani e iniziative culturali e sportive orientate all’inclusione. Quest’anno una particolare attenzione è stata data, inoltre, ai progetti che hanno saputo integrare, nell’offerta di servizi alla persona, principi e aspetti di sostenibilità ambientale.

“Gli esiti del Bando Persona confermano la crescita qualitativa delle realtà del nostro territorio in termini di analisi e progettazione – commenta Matteo Tiezzi, Presidente della Fondazione di Modena – Questo significa saper rispondere ai bisogni emergenti e contribuire alla trasformazione dei contesti sociali in modo strutturale e misurabile. L’insieme dei progetti sostenuti rappresenta un vero e proprio volano per la crescita di dinamiche positive: le azioni proposte sono in grado di produrre nuova energia sociale, costruire relazioni, fiducia e opportunità condivise. Attraverso il Bando Persona e l’insieme degli strumenti messi in campo, Fondazione di Modena conferma la propria vocazione a favorire l’attivazione di una pluralità vastissima di soggetti, capaci di individuare soluzioni concrete, creative e collaborative a beneficio dell’intera comunità.

Il bando si è articolato in due linee; la prima, riservata a enti pubblici e religiosi, ha selezionato 25 progetti per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro. La linea due invece, destinata al terzo settore, ha sostenuto 21 progetti per un totale di quasi 1 milione di euro. A tutti i partecipanti è stata offerta la possibilità di usufruire di un accompagnamento personalizzato – realizzato in collaborazione con il CSV Terre Estensi – pensato per potenziare le competenze su progettazione, impatto, sostenibilità e costruzione di reti.

L’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito della Fondazione di Modena.