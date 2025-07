M5S e AVS Maranello Maranello: il PD si astiene sulla mozione M5S “No al Rearm Europe”

“Esprimiamo profonda sorpresa e amarezza per la scelta di astensione del Partito Democratico in Consiglio comunale a Maranello sulla mozione, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e presentata da Adele Baldi della lista civica Maranello in Comune, che chiedeva di esprimere contrarietà al piano europeo Rearm Europe”. Così in una nota i referenti Provinciali e Comunali di M5S e AVS.

“Una mozione di buon senso e visione, che solleva una questione centrale: l’Europa sta accelerando su un piano di riarmo che rischia di sottrarre fondi fondamentali alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali – proprio mentre i Comuni si trovano a fare i conti con i tagli imposti da un Governo che, a sua volta, ha votato a favore del Rearm Europe” spiega la nota di di M5S e AVS.

“Le motivazioni espresse dai consiglieri PD e dai civici della maggioranza di centro sinistra, per giustificare l’astensione sono apparse confuse, contraddittorie e segnate da evidente imbarazzo. Comprendiamo le difficoltà in cui si sono trovati a discutere: la coerenza dimostrata a Maranello è la stessa già mostrata a Bruxelles, dove il Partito Democratico ha sostenuto il piano insieme ai partiti conservatori e liberali.

Va sottolineato un elemento cruciale: il meccanismo di spesa del Rearm Europe favorisce i Paesi con più margine di indebitamento, come la Germania, e penalizza nazioni come l’Italia, che già oggi faticano a finanziare le spese ordinarie. In questo modo, si sta consentendo alla Germania – dove l’estrema destra e i movimenti neonazisti crescono in modo allarmante, specie nei territori dell’ex DDR – di assumere un ruolo militare dominante nel continente”.

“Ribadiamo con forza che, proprio oggi, alla luce dell’impegno di spesa imposto da Ursula Von der Leyen verso gli Stati Uniti in ambito militare ed energetico, l’unica via seria e sostenibile è la costruzione di una vera difesa europea comune. Continuare a frammentare la spesa militare per nazioni, senza un coordinamento strategico, significa alimentare squilibri e rischi geopolitici interni all’Unione.

Per tutto questo – aggiungono Movimento 5 Stelle – Maranello e AVS Maranello – ringraziamo Adele Baldi per aver portato con coraggio in Consiglio comunale una proposta che guarda al futuro, alla pace, alla giustizia sociale e alla coerenza politica. Ha avuto il merito di difendere una visione di Europa che non cede al militarismo, ma investe nella sicurezza umana: sanità, diritti, scuola, equità”.