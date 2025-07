Il Modena FC sfida la nazionale di San Marino di Roberto Cevoli, a sostegno dei reparti pediatrici

Nel segno di Roberto Cevoli, a sostegno dei bambini con problemi di salute. Questo sabato, 2 agosto, alle ore 17.30, il Modena FC, squadra militante nel campionato italiano di serie B, e la nazionale di San Marino si sfideranno in un incontro calcistico a scopo benefico, ospitato nel campo sportivo “Sandro Pertini” di Lotta di Fanano (Modena), sede del ritiro della formazione gialloblu.

Dopo la partita di ieri contro la Pistoiese, per il Modena FC di mister Andrea Sottil si tratterà del terzultimo test match prima di tuffarsi nella Coppa Italia (appuntamento al 18 agosto in casa del Torino), mentre per la nazionale sammarinese allenata dall’ex Modena Roberto Cevoli sarà un importante banco di prova prima di affrontare sabato 6 settembre a Serravalle la Bosnia in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Per Cevoli, difensore della storica “Longobarda” che portò i colori del Modena dalla C alla A nei primi anni Duemila, sarà una partita dal sapore del tutto particolare, considerato anche l’incrocio tra passato e presente. Oggi, infatti, nella selezione sammarinese la famiglia Cevoli è rappresentata non solo da Roberto, ma anche da Michele, figlio di Roberto, che ha iniziato i suoi studi nella frazione modenese di San Damaso e difensore della selezione del Titano con 30 presenze internazionali, a propria volta presente questo sabato.

Lo scopo della partita sarà quello di sostenere progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (ISS). L’idea si è sviluppata grazie al progetto “Un CT in Pediatria” promosso dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU modenese che ha coinvolto numerosi partner come la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), l’ISS, il Modena FC e le amministrazioni comunali di Modena e Fanano. Lo scorso 29 aprile, grazie alla generosità della FSGC e della Brigata Mai 1 Gioia, gruppo di tifosi a supporto della nazionale sammarinese ma ben radicato in terra emiliana, Roberto Cevoli assieme a una rappresentativa di giocatori e supporter ha fatto visita al reparto pediatrico del Policlinico di Modena portando contestualmente delle donazioni.

È in questo contesto che è stata lanciata una sfida, subito colta da tutti i partecipanti: far incontrare il Modena FC e la nazionale sammarinese in una partita amichevole con un importante focus sulla sanità pubblica e a favore dei pazienti pediatrici. Non a caso, il Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU, diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli, e la Pediatria diretta dal Professor Lorenzo Iughetti, hanno instaurato nei mesi scorsi un proficuo dialogo con i colleghi dell’Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. In accordo con il Dottor Nicola Ranieri, Direttore della Pediatria dell’ISS, sono in fase di sviluppo delle nuove collaborazioni. Entrambi gli enti hanno già deciso come destinare la propria quota parte del ricavato derivante dal match. Per quanto riguarda Modena, il filone sarà quello della diabetologia infantile: verrà infatti acquistato un nuovo macchinario per il controllo dello stato glicemico. Invece, per quanto riguarda San Marino, si propone l’acquisto di un emogasanalizzatore capillare o di un apparecchio per esecuzione emocromo e PCR, sempre da sangue capillare.

La partita sarà preceduta dall’intervento dei due Direttori Iughetti e Ranieri in modo da ringraziare il pubblico presente e spiegare brevemente lo scopo benefico dell’incontro, seguirà l’esecuzione gli inni nazionali sammarinese e italiano in onore i sistemi sanitari pubblici di entrambi gli Stati coinvolti.

Tra il primo e il secondo tempo, in collaborazione con AGD, Associazione Giovani Diabetici di Modena, alcuni giovani pazienti saranno chiamati a sfidarsi in una particolare lotteria dei rigori in cui i portieri delle due squadre si impegneranno a schivare i colpi dagli undici metri. Sarà l’occasione per spiegare, tramite la voce di chi rappresenta questi ragazzi, l’importanza dei progetti a cui sarà devoluto il ricavato dalla partita lato AOU Modena. Fuori dallo stadio di Fanano sarà presente anche uno stand informativo dove poter avere informazioni ulteriori sul tema della diabetologia infantile. Oltre alla tifoseria di Modena, sarà parte dell’evento anche una piccola delegazione della Brigata Mai 1 Gioia, che dopo la donazione destinata alla Pediatria modenese sta lavorando per una seconda raccolta fondi nel 2026, stavolta a sostegno dell’analogo reparto sammarinese. Alcuni tifosi della nazionale sammarinese per l’occasione arriveranno anche dalla Gran Bretagna. Ad arbitrare l’incontro, visto che si tratta di un evento internazionale, sarà chiamata una terna di altissimo livello, che verrà designata nelle prossime ore.

INFO BIGLIETTI E VIABILITÀ

I biglietti per assistere alla partita tra Modena FC e nazionale di calcio di San Marino saranno disponibili esclusivamente con acquisto in loco al botteghino dello stadio di Fanano a partire dalle ore 16. Il prezzo è di dieci euro per la tribuna e cinque euro per la collina laterale. Per quanto riguarda la logistica, l’amministrazione comunale di Fanano ha predisposto una serie di interventi legati alla viabilità come per esempio un servizio di bus navetta all’ingresso del paese con partenza da Via Cella di Sotto, e che sarà disponibile dalle 15,30 fino alle 24. Il fine settimana di Fanano, oltre alla partita “Un CT in Pediatria” ospiterà anche “Fanano Città del Mirtillo”, un evento di due giorni dedicato al Mirtillo Nero dell’Appennino Modenese.

ALLEGATO CON DICHIARAZIONI

Roberto Cevoli, CT della nazionale di calcio di San Marino

«Dal punto di vista tecnico rappresenta per noi un’amichevole molto importante con un avversario di alto profilo che ci servirà per preparare a dovere la partita di settembre contro la Bosnia ed Erzegovina. Inoltre, la gara con il Modena acquisisce un valore di rilievo anche per quanto significa fuori dal campo, vale a dire l’opportunità concreta – grazie a questa partita – di aiutare famiglie e soprattutto bambini meno fortunati di noi, tramite una raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici delle strutture sanitarie modenesi e sammarinesi. Mi auguro possa essere questo solo l’inizio di un percorso condiviso con il Modena: non solo un’amichevole una tantum, ma un evento da riproporre negli anni con continuità».

Andrea Sottil, Allenatore del Modena FC

«È sempre bello quando sport e solidarietà si incontrano, soprattutto quando si parla di bambini. Questa sarà un’importante occasione per dare un contributo a due strutture ospedaliere che, assieme a tutti coloro che hanno aderito, hanno dato vita a un progetto meritorio, con una finalità che andrà a beneficio della collettività. Allo stesso tempo sarà anche un buon test tecnico per il Modena nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Incontrare una Nazionale ha sempre il suo fascino, mi auguro di vedere tanti sportivi al campo di Fanano».

Professor Lorenzo Iughetti, Direttore Pediatria AOU Modena

«L’iniziativa di oggi si colloca nell’ambito di una collaborazione tra le sanità modenese e sammarinese nata anche grazie all’iniziativa della scorsa primavera promossa dalla Brigata Mai 1 Gioia. In particolare, con i fondi raccolti oggi si potrà provvedere per Modena all’aggiornamento di un’apparecchiatura destinata al controllo dell’equilibrio metabolico dei bambini con diabete in modo minimamente invasivo. Segnalo inoltre che in questi mesi è stata promossa in collaborazione con la sanità sammarinese una survey sulla salute digitale ed è in via di elaborazione un ambizioso progetto di screening dell’ipercolesterolemia familiare sulla popolazione pediatrica di San Marino».

Dottor Nicola Ranieri, Direttore Pediatria ISS San Marino

«Questa iniziativa rappresenta un bellissimo esempio dello sport che unisce due sistemi sanitari pubblici dove l’impegno quotidiano di ottime professionalità cerca di raggiungere livelli sempre più alti nella qualità delle cure. In quest’ottica, come pediatria di San Marino destineremo il ricavato per acquisire strumentazioni diagnostiche fondamentali per elevare le cure dei nostri piccoli pazienti rendendo le diagnosi più rapide e meno invasive. Pertanto ringrazio vivamente il CT Roberto Cevoli, la Federazione Sammarinese, il Modena FC e tutti coloro che sostengono questo progetto di solidarietà internazionale dimostrando passione e sensibilità d’animo perché donare è un grande gesto ma donare ai bambini rende tutto molto più nobile. Ancora grazie».

Dottor Daniele Bandiera, Presidente AGD Modena

«Ringraziamo il Modena FC, che già nel 2017 aveva dimostrato vicinanza alla patologia, con un evento in collaborazione con Fe.D.E.R (la federazione che raggruppa tutte le Associazioni che che si occupano di diabete in ER) dal titolo Diamo un calcio al diabete. Il Calcio come attività fisica assieme ad una sana alimentazione e alla cura insulinica, permettono una buone compensazione della patologia, con conseguente benessere dei nostril bimbi e giovani. Inoltre il calcio è uno strumento di socializzazione e anche questo aspetto è dimostrato aiuta ad avere una miglior gestione del DMT1 e una buona qualità di vita».

Andrea Bortolamasi, Assessore allo Sport del Comune di Modena

«Lo sport è uno strumento di solidarietà e la partita tra il Modena FC e la Nazionale di San Marino lo testimonia una volta di più. Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto che sostiene la sanità pubblica e i reparti pediatrici, in una logica di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Ancora una volta, è protagonista il Modena FC, la squadra della nostra città, un patrimonio di tutta la nostra comunità cittadina; ringrazio la proprietà, la squadra e tutto lo staff per l’attenzione dimostrata a questo progetto, che testimonia ancora una volta l’attenzione verso gli aspetti sociali, di solidarietà e impegno civile che caratterizzano il nostro territorio».

Stefano Muzzarelli, Sindaco di Fanano

«Siamo onorati di ricevere la Nazionale di San Marino nel nostro territorio. È un’occasione speciale, con un obiettivo grande e nobile. Ringrazio tutti gli attori che si sono impegnati in questa vicenda, come i gestori del Campo, il Cimone FC e chiaramente anche il Modena per aver scelto anche quest’anno Fanano come sua meta per il ritiro».