Forza Italia: “Sassuolo dice stop al degrado. Ordinanza del sindaco recepisce la proposta di Capezzera”

“Siamo soddisfatti: l’Amministrazione ha accolto quasi integralmente la nostra proposta. Con l’ordinanza n. 160 del 30 luglio 2025, il Sindaco di Sassuolo ha disposto la chiusura anticipata – dalle ore 21 alle 6 – degli esercizi di vicinato fino a 250 mq del settore alimentare nel centro storico. Una misura attesa e necessaria, nata da un’iniziativa politica presentata dal capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 29 luglio”.

“Il nostro obiettivo era semplice: riportare decoro, legalità e sicurezza nel cuore della città. I continui episodi di bivacco, consumo sregolato di alcolici, schiamazzi e degrado urbano non potevano più essere tollerati. Come già denunciato pubblicamente da Capezzera nelle scorse settimane, occorreva un intervento concreto” – spiega Forza Italia con una nota.

Così Capezzera: “non possiamo accettare che il centro venga trasformato ogni sera in un luogo invivibile per i residenti.

Vigileremo attentamente sull’applicazione dell’ordinanza e continueremo a batterci per una città più sicura, ordinata e vivibile”.