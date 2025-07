Dalla Campomagnalonga 10mila euro a sostegno delle associazioni del territorio

Lo scorso 10 maggio sono arrivati in tanti da Bologna, da Ferrara e perfino da Rovigo per partecipare alla nona edizione della Campomagnalonga, l’itinerario enogastronomico con 13 punti ristoro, pensato per godersi l’atmosfera dei Laghi Curiel e gustare i prodotti tipici locali.

L’iniziativa ha replicato il successo delle edizioni precedenti con oltre 1400 partecipanti e, come da tradizione, ha avuto un “traguardo” solidale: 5mila euro sono stati destinati all’Oratorio Sassola per l’acquisto di un nuovo pulmino, 3mila euro alla Cooperativa Accento per l’organizzazione di un viaggio educativo e 2mila euro alla Polisportiva Campogalliano per coprire i costi di un ritiro formativo.

La cerimonia di consegna degli assegni ha avuto luogo domenica scorsa, nell’ambito della serata Remember Picchio Rosso della Fiera di Luglio, e a salire sul palco, oltre ai premiati e al presentatore Andrea Barbi, sono state la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, e l’organizzatrice della Campomagnalonga Antonella Pannarale di A.S.D. Virtus Campogalliano, che ha sottolineato come “le donazioni hanno avuto come destinatari i giovani del paese, per dare loro l’opportunità di fare esperienze formative forti e contribuire a trasmettergli il valore di fare gruppo”.