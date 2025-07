Bologna: 19enne arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale nei dintorni di piazza XX Settembre

Colto in flagranza di reato durante uno scambio di sostanza stupefacente tipo hashish, un diciannovenne è stato arrestato dalla Polizia Locale per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla giornata di ieri, quando una pattuglia del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, impegnata in un’attività di controllo in abiti civili nella zona di Piazza XX Settembre e dintorni, ha notato due persone conversare e subito dopo scambiarsi qualcosa.

Gli agenti si sono avvicinati con l’intento di identificarli ma uno dei due si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro si è diretto verso la vicina via Barozzi. Senza averlo mai perso di vista, gli operatori hanno visto l’uomo chinarsi all’altezza di una piccola saracinesca sollevandola e occultare del materiale, per poi chiuderla velocemente. A questo punto gli agenti sono intervenuti per fermare la persona, ma quest’ultima è fuggita strattonando un agente. È così iniziato un pericoloso inseguimento lungo i viali di circonvallazione, terminato in viale Masini con l’uomo che ha continuato a dimenarsi e scalciare. Ammanettato e accompagnato al comando di via Ferrari, il diciannovenne è stato perquisito e trovato in possesso di 110 euro, poi sequestrati penalmente. Restava da scoprire cosa avesse nascosto in via Barozzi e, una volta arrivati sul posto, il cane Ares dell’unità cinofila ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno del locale chiuso. Alzata la saracinesca, erano presenti due panetti di colore rosso contenente presumibile sostanza stupefacente di tipo hashish ed un calzino contenente 31 involucri di plastica con chiusura ermetica contenenti sostanza resinosa marrone suddivisa in dosi, della stessa fattura dei panetti interi. Dalle analisi successive, è stata confermata la sostanza stupefacente come hashish per un peso complessivo di circa quattro etti. Dopo il rito per direttissima che si è tenuto questa mattina, a carico del giovane è stato convalidato l’arresto, con udienza rinviata a settembre e obbligo di divieto di dimora in città.