2 agosto, i provvedimenti sulla mobilità in vigore nella giornata di sabato a Bologna

Sabato 2 agosto si svolgerà la commemorazione del quarantacinquesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.

Il corteo percorrerà via Ugo Bassi, via Marconi, piazza dei Martiri, via Amendola, viale Pietramellara, per giungere in piazza delle Medaglie d’Oro alla stazione ferroviaria.

Per l’occasione sono stati adottati dei provvedimenti del traffico mediante specifica ordinanza.

Dalle 8 alle 13 del 2 agosto

Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

via Rizzoli

via Ugo Bassi

via Marconi

piazza Malpighi

via San Felice

via delle Lame

via Riva di Reno (da via delle Lame a via Marconi)

via dei Mille

via Don Minzoni

via Amendola

via Milazzo

via Boldrini

viale Pietramellara (da via Matteotti a via Bovi Campeggi)

Dal divieto sono esclusi i bus di linea TPER, altri bus e pullman di linea diretti verso l’Autostazione o in uscita da essa, taxi, n.c.c. e mezzi operativi HERA che sono autorizzati a transitare fino al passaggio del corteo.

Dalle 8 alle 13 del 2 agosto

via del Borgo San Pietro obbligo svolta a destra all’incrocio con viale Masini eccetto bus e taxi

obbligo svolta a destra all’incrocio con viale Masini eccetto bus e taxi via dell’Indipendenza direzioni consentite diritto e destra all’incrocio con via Irnerio

direzioni consentite diritto e destra all’incrocio con via Irnerio piazza XX Settembre direzioni consentite diritto e destra all’incrocio con viale Masini

direzioni consentite diritto e destra all’incrocio con viale Masini via Irnerio obbligo svolta a destra all’incrocio con via dell’Indipendenza

obbligo svolta a destra all’incrocio con via dell’Indipendenza viale Masini obbligo di svolta a destra all’incrocio con piazza XX Settembre

Inoltre, sono previsti dei divieti di sosta.

Dalle 6 dell’1 agosto alle 13 del 2 agosto

piazza Medaglie d’Oro divieto di sosta – rimozione forzata compreso moto/ciclomotori e biciclette

compreso moto/ciclomotori e biciclette piazza XX Settembre divieto di sosta – rimozione forzata compreso moto/ciclomotori e biciclette

compreso moto/ciclomotori e biciclette viale Pietramellara divieto di sosta – rimozione forzata (da via Matteotti a via Bovi Campeggi) ad eccezione, nella giornata del 2 agosto, alle seguenti categorie di veicoli:

(da via Matteotti a via Bovi Campeggi) ad eccezione, nella giornata del 2 agosto, alle seguenti categorie di veicoli: i veicoli dei taxisti partecipanti alla manifestazione, che sono autorizzati a stazionare in viale Pietramellara che verrà indicato dagli Organi preposti alla sicurezza della manifestazione

i veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione del 2 agosto, che sono autorizzati a sostare sul lato nord di viale Pietramellara dal civico 22 (via Amendola) al passo carrabile n. 10292 (accesso piazzale ovest delle F.S.)

In piazza Medaglie d’Oro cessazione temporanea dell’uso della piazzola taxi posta sul lato ovest.

Dalle 6 dell’1 agosto, la piazzola taxi è provvisoriamente istituita in viale Pietramellara lato sud dal civico 35 al 35/g e in via Pietramellara lato sud dal civico 18/a al civico 16.

Dalle 14 dell’1 agosto alle 13 del 2 agosto

Divieto di sosta con rimozione forzata (compreso motocicli, ciclomotori, biciclette) nelle sotto indicate vie:

via Rizzoli (da piazza re enzo a via dell’indipendenza) su ambo i lati

(da piazza re enzo a via dell’indipendenza) su ambo i lati via Ugo Bassi (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati

(e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati via Marconi (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati

(e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati piazza dei Martiri 1943-1945 (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su tutta la piazza

(e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su tutta la piazza via Amendola (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati

(e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati galleria 2 agosto

piazza Roosevelt (solo stalli di sosta a pagamento) eccetto i veicoli delle delegazioni, partecipanti alle manifestazioni

(solo stalli di sosta a pagamento) eccetto i veicoli delle delegazioni, partecipanti alle manifestazioni piazza Re Enzo

piazza Maggiore

piazza Nettuno

La rimozione delle biciclette dei servizi comunali di bike sharing verrà eseguita dai gestori a partire dalle 18 del 1 agosto.

In occasione della commemorazione del quarantacinquesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, anche le linee bus subiranno delle deviazioni. Per informazioni consultare il sito Tper