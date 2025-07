Vignola, la sindaca Emilia Muratori tra i lettori di “85 d’Agosto – Tempo di continuar a dire”

Ci sarà anche la sindaca di Vignola Emilia Muratori tra gli oltre 90 lettori che, venerdì sera 1° agosto, a Bologna, parteciperanno al reading pubblico e collettivo organizzato da ERT – Emilia Romagna Teatro nel 45esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“85 d’Agosto – Tempo di continuar a dire” è il titolo della manifestazione, ideato e donato da Alessandro Bergonzoni. Si tratta di una una lettura corale, ospitata al Chiostro dell’Arena del Sole di Bologna a partire dalle ore 20.30, realizzata da ERT in accordo con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980 e affidata a cittadine e cittadini, attrici e attori, rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni. Saranno letti passi significativi della recente sentenza della Corte di cassazione, discorsi, biografie e testimonianze, selezionati grazie al contributo della storica Cinzia Venturoli. La regia della lettura pubblica è a cura di Davide Iodice, con musica dal vivo eseguita da Guido Sodo.

“Sarà un’emozione per me partecipare in rappresentanza del Comune di Vignola al reading dedicato alle vittime nel 45esimo anniversario della strage di Bologna – commenta la sindaca Emilia Muratori – Come è stata una grande emozione, sabato scorso, svelare la targa che intitola la rotatoria della stazione dei treni di Vignola proprio a quel tragico 2 agosto 1980 e inaugurare il monumento-memoriale alle vittime installato sulla ciclabile che porta alla stazione. La grande partecipazione di pubblico a tutte le iniziative organizzate nel corso dell’intera giornata ci hanno dimostrato che quello che abbiamo scritto sul monumento “Vignola non dimentica” trova diretta corrispondenza nel grande cuore dei vignolesi”.