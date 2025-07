Rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Acer Reggio Emilia

La Conferenza degli Enti della Provincia di Reggio Emilia – composta dai sindaci reggiani e presieduta dalla sindaca Francesca Bedogni – si è riunita oggi e ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia. Il nuovo presidente dell’ente è Federico Amico, già consigliere regionale; la vicepresidenza è stata affidata a Camilla Verona, ex sindaca di Guastalla; Federica Zambelli, attiva nel mondo associativo e sociale, entra nel CdA in qualità di consigliera.

Non sono mancati i ringraziamenti al CdA uscente, formato da Marco Corradi, Carlo Fornili ed Elena Guiducci. In particolare l’assemblea ha espresso un sentito ringraziamento a Corradi, che ha guidato Acer negli ultimi vent’anni, per l’impegno dimostrato e per i risultati conseguiti in un settore sempre più delicato e strategico come quello delle politiche abitative.

La Conferenza degli Enti ha voluto sottolineare come elemento positivo l’elezione di Corradi – avvenuta alcune settimane fa – alla presidenza di Housing Europe, rete europea dell’edilizia sociale e cooperativa: un incarico apicale che riconosce competenze maturate in anni di lavoro e che, ne siamo certi, continuerà a onorare il territorio reggiano anche nel contesto europeo.

“Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Acer – afferma Francesca Bedogni – avviene nel solco di una piena condivisione istituzionale e con l’intento di rilanciare con nuova energia l’impegno sulle politiche dell’abitare. La casa è oggi un diritto fragile per troppe persone: le sfide che abbiamo di fronte, anche in relazione alle risorse del PNRR e ai nuovi strumenti europei, ci impongono una visione collettiva. È in questa direzione che va la scelta odierna, nella consapevolezza del valore delle relazioni costruite, dell’eredità consegnata dal CdA uscente ma con la necessità di un naturale rilancio di visione futura”.

A nome del Comune capoluogo, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha dichiarato: “La scelta condivisa di rinnovare la governance di Acer nasce da un percorso istituzionale serio, partito da tempo e improntato al rispetto delle persone e alla responsabilità verso il futuro. Ringraziamo il CdA uscente e il presidente Marco Corradi per il lavoro svolto. Contestualmente auguriamo buon lavoro al presidente amico e al nuovo CdA: i temi dell’abitare, della coesione sociale e della qualità urbana sono oggi centrali nell’agenda delle città e del Paese”.

La presidente della Conferenza ha infine rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo CdA, con la certezza che saprà interpretare il mandato ricevuto con spirito di servizio e attenzione alle trasformazioni sociali in atto, e un in bocca al lupo a Marco Corradi per la nuova sfida internazionale, espressione di un patrimonio professionale che continua a portare il nome di Reggio Emilia nei luoghi in cui si decide il futuro dell’edilizia pubblica in Europa.