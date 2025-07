Pluripregiudicato arrestato a Modena dalla Polizia locale

Durante un servizio serale di controllo del territorio, condotto dalla Polizia Locale di Modena nella zona del parco Novi Sad, è stato individuato e tratto in arresto un cittadino trentenne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.

L’intervento è avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato 26 luglio, quando una pattuglia in perlustrazione ha notato la presenza dell’uomo sulle tribune dell’area sportiva. L’uomo è risultato privo di documenti. Accompagnato presso il Comando di via Galilei per l’identificazione, è stato sottoposto a fotosegnalamento.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari in quanto nelle precedenti settimane non aveva rispettato il provvedimento del divieto di dimora nella provincia di Modena, emesso a seguito di un arresto con l’accusa di rapina e in attesa di giudizio.

Da quanto accertato, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, al termine delle formalità di rito, la persona è stata condotta presso la casa circondariale di Sant’Anna, dove è attualmente detenuta.