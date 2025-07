L’Amministrazione di Fiorano incontra gli ambulanti per la riqualificazione di via Santa Caterina

La scorsa settimana il sindaco del Comune di Fiorano Modenese e la Giunta hanno incontrato gli ambulanti del mercato settimanale che si svolge a fianco del parco Le Foibe, per parlare della riqualificazione della zona.

Il progetto rientra nell’accordo sottoscritto con Keracoll, che impegna l’azienda a versare alle casse comunali circa 1 milione e 86 mila euro per riqualificare l’area di via Santa Caterina, via Macchiavelli e piazza Salvo d’Acquisto.

Era presente all’incontro anche il professor Dario Costi dell’Università di Parma che negli scorsi anni ha presentato un progetto di ricucitura e rinverdimento del distretto ceramico. E proprio dalle ipotesi progettuali di recuperare a verde una parte della piazza del mercato e Salvo d’Acquisto e di renderle più vissute dalle persone si è partiti per discutere con gli ambulanti, ascoltare pareri e proposte. “Siete i primi coinvolti – ha esordito il Sindaco – nel processo di ascolto che vogliamo attivare tra i cittadini e chi lavora nella zona per decidere insieme come riqualificarla”.

La dirigente del Settore III, Cristina Scaravonati, presente all’incontro, ha messo in evidenza che in un precedente incontro con gli ambulanti era stata chiesta dagli stessi la messa in sicurezza dell’area mercatale e che la richiesta ha avuto seguito, ridisegnando i posteggi, segno dell’attenzione che l’Amministrazione vuole dare a chi nell’area di via Santa Caterina vive e lavora.

Allo stesso modo è già stato avviato un piano di miglioramento della sede stradale con nuove pensiline, arredi urbani e marciapiedi che pone anche la zona in continuità con il centro.

Gli ambulanti si sono dimostrati attenti e collaborativi, hanno condiviso la necessità di un miglioramento dell’area ma senza riduzione degli spazi lavorativi e dei parcheggi. Il percorso, al suo primo step, procederà nei mesi a venire.