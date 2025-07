Furto al bar della piscina di Bagnolo in Piano, indagano i carabinieri

Poco dopo la mezzanotte di oggi, a seguito della segnalazione di un istituto di vigilanza giunta al 112, i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano sono intervenuti in paese in via XX Settembre per un sopralluogo a seguito di furto consumato al bar della piscina Kinema.

Sul posto i militari hanno potuto accertare che ignoti, dopo aver forzato una finestra, erano entrati nei locali della piscina raggiungendo l’area dove ha sede il bar, e qui avevano asportato il registratore di cassa contenente contanti. I danni arrecati all’esercente, sia per l’effrazione che per la refurtiva sottratta, sono in fase di quantificazione. Sulla vicenda i militari reggiani hanno avviato le indagini a carico di ignoti, al fine di identificare i responsabili del furto.