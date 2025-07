Controlli nelle aree verdi formiginesi: parte la sperimentazione in bicicletta

Con l’arrivo della bella stagione sono stati intensificati i controlli nelle aree verdi, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Grazie all’impegno congiunto della Polizia Locale di Formigine e dei volontari, in particolare dopo la recente convenzione siglata con l’Associazione Nazionale Carabinieri e i Volontari della Sicurezza, il presidio del territorio è stato ulteriormente rafforzato. Un contributo significativo è arrivato anche dai nuovi volontari formati attraverso il corso recentemente promosso dalla Polizia Locale.

Per essere ancora più vicini alla cittadinanza e garantire una maggiore visibilità, l’ANC ha proposto, e il Comune ha accolto con favore, l’introduzione di controlli e servizi svolti in bicicletta.

Il servizio, attualmente in fase sperimentale, potrebbe essere esteso in futuro, coinvolgendo anche altri volontari e gli agenti della Polizia Locale, qualora i risultati si dimostrassero positivi. In questa prima fase, le attività di controllo si concentrano principalmente nelle zone più frequentate del territorio: il Parco di Villa Gandini, l’area adiacente alla piscina comunale, i cimiteri (anche delle frazioni) e l’area pedonale del centro storico di Formigine.