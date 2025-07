Casalgrande: da domani al 17 agosto torna la Festa di Villalunga al Parco Secchia

Tutto è pronto al Parco Secchia di Villalunga per il via domani sera, della edizione 25esima

edizione della Festa di Villalunga, la Festa de l’Unità del Partito democratico di

Casalgrande. Una festa che si svolge grazia al prezioso contributo di oltre 700 volontari

dei circoli dei comuni del Distretto ceramico: Casalgrande, Scandiano, Sassuolo,

Castellarano, Rubiera e Reggio Emilia.

“Anche quest’anno è un grande onore e un piacere poter rappresentare questa

straordinaria comunità”. Così Matteo Balestrazzi segretario del Circolo PD Casalgrande.

“Abbiamo un capitale umano importantissimo, volontari, storici e giovanissimi insieme,

che da mesi si impegnano per mettere in piedi l’edizione 2025 della nostra Festa, che

festeggia un importante traguardo: 25 anni di Festa al Parco Secchia di Villalunga”.

Un programma che si annuncia ricco, popolare, gratuito e partecipato. Come ogni anno la

politica avrà un ruolo centrale, un vero e proprio confronto aperto tra differenti

rappresentanze politiche del campo progressista e, novità di quest’anno, con esponenti

della maggioranza di centrodestra.

L’edizione 2025 si concluderà il 17 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico a

tempo di musica. Come sempre, è presente una ricca offerta di ristoranti: I Sapori del

mare, il tradizionale reggiano con piatti anche per celiaci “I Sapori dell’Emilia”, la carne

alla brace de “Il Falò”, “La Preda” con piatti della tradizione reggiana e della montagna, il

gnocco e tigelle con Hamburger, piadine stuzzicheria alla “Locanda”, e la Pizzeria; 3 punti

tra birreria “Riserva Rossa”, Bar del ballo e Bar Gelateria della piazzetta; e per il

divertimento 3 punti spettacolo con il tradizionale ballo liscio presso l’arena centrale, la

musica d’ascolto e le serate latine presso la Piazza della festa, i live con dj internazionali,

festival delle più note discoteche reggiane e tribute band presso l’arena Riserva Rossa.

Libreria, area giochi, spazio commerciale concludono gli spazi della festa.

Novità 2025: il Podcast “Nessuno vuole essere Robin”.

Saranno 5 gli appuntamenti del podcast che andrà in onda a Villalunga prima dei dibattiti.

“Il progetto nasce dall’idea che, in un mondo in cui tutti ambiscono ad essere eroi, troppo

spesso vengono dimenticate le persone che -lontano dai riflettori- costruiscono legami e

tengono insieme le comunità.” Spiega il segretario Balestrazzi. “Come succede nel nostro

territorio, Casalgrande. Saranno queste le storie cha saranno raccontate nel podcast: quelle di chi regge tutto, senza mantello né copertine, ma con coraggio e dedizione quotidiana. Special Guest: Max Collini e Arturo Bertoldi nella puntata di chiusura del 17

Agosto”.

L’inaugurazione di giovedì 31 luglio è affidata al Segretario regionale del Partito

Democratico Luigi Tosiani, insieme al responsabile nazionale organizzazione PD e Igor

Taruffi e a Roberta Mori coordinatrice nazionale delle Donne democratiche. Sarà altresì

l’occasione per mettere in moto tutti i volontari per sostenere la mobilitazione

nazionale a sostegno della popolazione di Gaza, stremata dalle condizioni in cui si

trova la popolazione civile che sta pagando il prezzo più alto di questa guerra.