Bilancio della Città metropolitana, impegnati 15,6 milioni di euro per edilizia scolastica, mobilità sostenibile, trasporto pubblico, Appennino, strade e ciclovie

Interventi per asfaltature e manutenzione delle strade provinciali, lavori di edilizia scolastica negli Istituti superiori, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del Trasporto pubblico, risorse anche per il rilancio dell’Appennino. Sono queste le principali voci di spesa presenti nelle due variazioni di Bilancio dell’estate 2025 di Palazzo Malvezzi, che impegnano circa 15,6 milioni di euro tra spesa corrente e Avanzo di amministrazione.

La parte più consistente, circa 9,5 milioni di euro, viene dedicata all’edilizia scolastica. L’altra parte preponderante, circa 5,2 milioni di euro, va alle strade. Tra le altre voci troviamo 1,5 milioni di euro per lo sviluppo economico e sociale, specialmente dedicato all’Appennino, 550 mila euro per la mobilità sostenibile e lo sviluppo del trasporto pubblico, e 500 mila euro accantonati nel Fondo di riserva in conto capitale. Infine, ulteriori 1,2 milioni sono destinati a interventi per l’Alluvione.

Gran parte degli impegni di spesa sono contenuti nella delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale per gli esercizi 2025-2027, modifica e aggiornamento del DUP 2025-2027”, approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta di mercoledì 30 luglio con 12 voti favorevoli (Centro sinistra), 1 astenuto (Rete civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Edilizia scolastica

Per lavori di adattamento al fine di recuperare nuovi spazi da destinare ad aule negli istituti con iscrizioni in esubero sono stati destinati 700.000 euro. Per l’affitto dei moduli scolastici in bioedilzia in diverse scuole si prevedono invece oltre 421 mila euro sul triennio 2025/2027. Altri 200.000 euro vanno per la messa in sicurezza dell’Oratorio della Beata Vergine della Misericordia all’Istituto Serpieri.

Per i lavori di rinnovo/ottenimento dei certificati di prevenzione incendi degli Istituti Leonardo Da Vinci, Laura Bassi, Righi, Copernico, Aldrovandi Rubbiani, Manfredi Tanari, Mattei e Arcangeli sono stanziati 430.000 euro. A questi si aggiungono 1,55 milioni di euro di lavori per certificati prevenzione incendio dell’Istituto Aldini-Valeriani.

All’impiantistica scolastica in diversi Istituti è destinato 1 milione di euro e per la manutenzione degli impianti elettrici e termoidraulici sono stanziati altri 450.000 euro.

All’Istituto Manfredi-Tanari saranno investiti 2 milioni di euro per avere 5 nuove aule, un’aula magna e bagni ristrutturati. Rifacimento bagni anche al Keynes di Castel Maggiore (140 mila euro) e al Mattei di San Lazzaro di Savena (115 mila euro). All’Istituto Scappi di Castel San Pietro Terme con 187.500 euro oltre al rifacimento dei bagni sarà messa a norma la cucina, e saranno riqualificati i pavimenti con materiale antiscivolo.

Per coprire il sovrapprezzo dei materiali per la costruzione dei nuovi edificio e palestra delle scuole Aldrovandi-Rubbiani in via don Minzoni sono stanziati 550.000 euro.

Per la sostituzione degli infissi sono destinati 250.000 euro al liceo Righi, 170.000 per la succursale di via Broccaindosso dell’Istituto Laura Bassi e 75.000 euro per il Rambaldi-Valeriani di Imola, dove si aggiungono lavori per l’antincendio e la sicurezza.

E ancora, all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno sarà installato un sistema antintrusione (120 mila euro) e una nuova piattaforma per disabili nella palestra (70.000 euro), al Veronelli saranno rifatti gli spogliatoi della palestra (75.000 euro); All’Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto con 50.000 euro si installerà il sistema frangisole e raffrescamento dell’aula magna e all’Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli sarà rifatta la copertura della biblioteca (40 mila euro).

Si prevedono infine 140.000 euro per l’acquisto di arredi scolastici con fondi PNRR, e 50 mila euro per incarichi per lo sviluppo di infrastrutture scolastiche.

Manutenzione strade

Per le strade provinciali si finanziano 3,36 milioni di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie delle pavimentazioni stradali, risanamenti profondi, tappeti di usura e trattamenti superficiali. E ancora, sulla SP 36 “Val di Zena” sono previsti 150.000 mila euro per il ripristino temporaneo della strada crollata al km 18 nel Comune di Pianoro e 250.000 euro per il ripristino della sezione idraulica del ponte al km 1+584, nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena. Per il 2026 previsti anche 611.134,73 euro per i lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul fiume Reno al km 13+098 della SP 42 “Centese” nel Comune di Pieve di Cento.

Infine, saranno trasferiti a Interporto Bologna Spa 800.000, quota di competenza dell’Ente per il completamento degli interventi relativi al nuovo accesso a nord.

Mobilità sostenibile

Destinati alla mobilità anche 300 mila euro per attività di progettazione per l’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) relative al Trasporto Pubblico.

Le risorse per l’aumento dei servizi di trasporto pubblico nell’area metropolitana vedono un incremento di oltre 250 mila euro, sia per l’annualità 2025 che per l’annualità 2026.

Risorse Alluvione

Con le variazioni al Bilancio sono stati assegnati al Settore Strade sicurezza e Ciclovie 1,2 milioni di euro per i seguenti interventi:

SP 59 “Monzuno”: 600.000 euro in somma urgenza per il consolidamento delle scarpate di monte e di valle a seguito di persistenti movimenti franosi al km 13 + 280 nel Comune di Loiano.

SP 68 “Val d’Aneva”: 100.000 euro per intervento di ripristino nel Comune di Castel d’Aiano

SP 68 “Val d’Aneva” e SP 21 : 240.000 euro per incarichi professionali in merito alle frane ai Km 4 e 21

Per incarichi di progettazione per smaltimento materiali alluvionali (60.000 euro) e per incarichi professionali per la gestione delle terre e delle rocce da alluvione (200.000 euro).

Relativamente all’alluvione restano ancora anticipati circa 15 milioni di euro, per cui si confida in un riconoscimento in corso d’anno.

Sviluppo Economico e Sociale

Al progetto Bologna Innovation Square, che tra le sue direttrici principali ha il rilancio dell’Appennino sono destinati 1,1 milioni di euro di risorse PN METRO PLUS.

Ai Grandi eventi sportivi sono destinati 250.000 euro.

Fondazione abitare

Destinati 638.826 euro per la nascita della nuova Fondazione abitare, costituita dal Comune di Bologna, Città metropolitana e Asp Città di Bologna, che si occuperà dell’attuazione del Piano per l’Abitare e delle politiche abitative.