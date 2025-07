Reggio Emilia, Bondavalli: “Lieti di mettere a disposizione i nostri impianti sportivi per i ragazzi diretti al Giubileo”

“Siamo lieti di aver contribuito alla realizzazione di questo momento di ospitalità e condivisione con i giovani spagnoli che hanno fatto tappa nella nostra città sulla via del Giubileo. Abbiamo messo a disposizione volentieri il Pala Fanticini nel segno della solidarietà con gli amici di Toledo, perché possano usufruire di uno spazio per le loro attività durante la loro permanenza reggiana” – ha detto stamane l’assessora a Economia urbana e Sport Stefania Bondavalli che ha incontrato il gruppo di 350 ragazzi tra i 16 e 30 anni provenienti da Toledo e diretti a Roma.

“E’ particolarmente significativa la vostra presenza in uno dei nostri impianti, un luogo di sport che riafferma il valore dello sport come ‘comunità’. Come ha ricordato Papa Leone XIV per il Giubileo dello Sport, questo è un mezzo prezioso di formazione” – ha aggiunto Valeria Prampolini, presidente della Fondazione per lo Sport.

All’incontro erano presenti anche il consigliere provinciale Alberto Olmi e don Matteo Bondavalli.

L’ospitalità nasce da una collaborazione tra la Diocesi di Reggio Emilia e il Csi, insieme a Comune e Provincia di Reggio, Fondazione per lo Sport, quale riconoscenza nei confronti della Diocesi di Toledo che nell’agosto del 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, aveva ospitato circa 2000 giovani reggiani.

Il programma del gruppo prevede alcune celebrazioni e momenti formativi nelle chiese della città e attività ludiche e di festa nell’oratorio don Bosco di via Adua. I ragazzi utilizzeranno le palestre del Polo Scolastico di via Makallè, in gestione alla Provincia, come punto d’appoggio e ricovero per la notte, mentre il Pala Fanticini del Comune, in gestione alla Fondazione per lo Sport, sarà utilizzato per le attività ludiche in caso di maltempo e per i momenti dei pasti dei ragazzi per colazione, pranzo e cena.