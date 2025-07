Elena Manicardi nuova presidente del Movimento Giovani di Lapam Confartigianato

È Elena Manicardi, una dei soci titolari dell’attività Proviaggi, la nuova presidente del Movimento Giovani di Lapam Confartigianato. L’elezione è avvenuta al termine del Premio Giovani Imprenditori 2025, il contest promosso dall’associazione per premiare e valorizzare le realtà imprenditoriali gestite da under 40.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia – ha commentato dopo l’elezione la neo presidente eletta –: è sicuramente uno stimolo importante per me. Si tratta di un ruolo che affronto con grande entusiasmo, consapevole che come Movimento dobbiamo fare molto per cercare di ottenere quegli strumenti che permettano a noi giovani di concretizzare le nostre idee. Senza un ricambio generazionale di imprese un territorio è destinato a impoverirsi inevitabilmente. Dobbiamo continuare con la sensibilizzazione nel mondo scolastico, che deve includere una formazione più completa sul valore dell’impresa, del lavoro autonomo e delle opportunità che offre. È fondamentale mantenere ponti solidi tra scuola, università e mondo del lavoro come stiamo facendo da diversi anni come associazione. Occorre poi semplificare l’avvio di un’attività: meno burocrazia, più incentivi mirati, strumenti digitali e finanziari accessibili, e soprattutto un accompagnamento vero per chi vuole mettersi in proprio».