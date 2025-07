Colpo da 100mila euro in un magazzino di Bomporto. Strada sbarrata con chiodi e blocchi di cemento

Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine hanno creato sbarramenti nei punti di accesso al capannone, posizionando blocchi di cemento e auto rubate sulla strada, oltre a cospargere la carreggiata di chiodi.

Il commando, ben organizzato e composto da almeno una decina di persone, ha preso di mira un grossista di prodotti di bellezza in via Tesla, nella zona industriale di Bomporto, riuscendo poi a scappare con un bottino in profumi e cosmetici di almeno 100mila euro.

I malviventi, dopo aver bloccato le vie d’accesso all’azienda all’incrocio tra le vie Togliatti e Testa posizionando sulla strada varie auto rubate, fra cui quella del sindaco di Bomporto, utilizzando furgoni come ariete si sono introdotti nella ditta. L’allarme è scattato la scorsa notte intorno alle 2:00. Sul posto i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto.