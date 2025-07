Bibbiano, SP 28 riaperta nei tempi previsti

È stato regolarmente riaperto nella mattina di martedì 29 luglio il tratto della Strada Provinciale 28 “Reggio Emilia – Montecchio – Ponte Enza”, in corrispondenza del passaggio a livello n. 19 in località Barco, nel territorio comunale di Bibbiano.

L’intervento, a cura di FER – Ferrovie Emilia Romagna, ha previsto il rinnovo dell’armamento ferroviario e il potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza e ridurre le criticità legate all’accumulo d’acqua in caso di maltempo.

I lavori si sono svolti come programmato, in poco più di tre giorni, dalla sera di venerdì 25 alla mattina di martedì 29 luglio 2025, grazie al confronto avviato nelle scorse settimane dalla Provincia di Reggio Emilia con i Comuni coinvolti – Bibbiano, Cavriago, Montecchio Emilia, Reggio Emilia e Sant’Ilario d’Enza – e al piano di viabilità alternativa costruito in modo condiviso per limitare al massimo i disagi per la cittadinanza e le imprese.

La chiusura è stata ridotta e posticipata il più possibile, in modo da concentrare il cantiere nell’ultimo weekend di luglio, periodo di traffico ridotto per via delle ferie estive. La comunicazione preventiva ha coinvolto anche AUSL e 118, che hanno valutato positivamente la soluzione adottata.

Ricordiamo che secondo FER l’intervento al passaggio a livello di Barco era urgente e non rimandabile. La società aveva tuttavia accolto con responsabilità la determinata richiesta della Provincia e dei Comuni di ridurre al massimo i tempi di chiusura e posticipare il cantiere a ridosso di agosto, per contenere l’impatto in un periodo di minore traffico. Così è stato.