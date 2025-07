Vivere la comunità e nella comunità, valorizzando gli spazi di aggregazione e il verde pubblico, investendo sulle giovani generazioni. Con l’obiettivo di creare una palestra di attivismo per una Regione che guarda con forte interesse alla partecipazione, in ogni area del territorio. Questo, in sintesi, quanto emerge dalle graduatorie del bando partecipazione 2025 nell’ambito del quale è stato approvato il finanziamento di 43 progetti dedicati ad assemblee rappresentative, valorizzazione delle zone montane, rigenerazione di spazi verdi e urbani, protagonismo giovanile per un investimento di oltre 800mila euro.

“Le 91 domande presentate sono un chiaro indicatore dell’interesse attivo delle nostre comunità verso il territorio in cui vivono e lavorano- afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale-. Un interesse che coinvolge anche le realtà più piccole, le aree montane, quelle colpite dalle alluvioni. Con questi progetti apriamo una nuova fase che ci impegna a rafforzare ogni strumento e processo partecipativo anche in vista della Giornata della Partecipazione, che sarà occasione per fare il punto”.

Subito dopo la pausa estiva saranno programmati incontri diffusi sul territorio per ascoltare sindaci, assessori, tecnici e società civile, raccogliendo proposte e bisogni.

Bando 2025: i dati

Due le linee di finanziamento.

La prima – Linea A – riguarda i percorsi partecipativi a livello locale, che ha registrato 79 domande arrivate, per 72 progetti ammessi in graduatoria e 36 finanziati, con un investimento da parte della Regione di oltre mezzo milione di euro (538.425.000).

I progetti ammessi a finanziamento sono stati presentati da 23 soggetti pubblici (21 Comuni, una Unione di Comuni e una Acer) e da 13 soggetti privati, tra cui 4 Onlus. Ogni territorio provinciale ha avuto almeno un progetto approvato: uno a Piacenza, cinque a Parma, tre a Reggio-Emilia, tre a Modena, nove a Bologna, uno a Ferrara, cinque a Ravenna, due a Forlì-Cesena, sette a Rimini.

Tutti i progetti ammessi al contributo hanno seguito le linee strategiche prioritarie indicate dalla Regione, suddividendosi in coesione sociale (25 progetti), coinvolgimento giovani generazioni (7 progetti), transizione ecologica (3 progetti), emersione interessi sottorappresentati (1 progetto).

Per quanto riguarda la Linea B sui percorsi rappresentativi deliberativi, sono state presentate 12 domande e ammessi in graduatoria 12 progetti, di cui 7 finanziati con 270.425.000 euro di investimento regionale.

La linea, dedicata esclusivamente a soggetti pubblici, ha visto tra i soggetti ammessi a finanziamento: Città Metropolitana, quattro Comuni, di cui due capoluoghi, una Unione di Comune e un Ente Parchi.

I progetti provengono dalle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna.

Anche in questo caso tutti i progetti ammessi a contributo riguardano le priorità strategiche regionali: coesione sociale (3 progetti), coinvolgimento giovani generazioni (2), transizione ecologica (2).