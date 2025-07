A Gombola arriva Fuoripista: concerti, spettacoli di circo contemporaneo e attrazioni per tutte le età

Il borgo di Gombola, frazione di Polinago sull’Appennino modenese, dopo aver accolto la XIII edizione del Festival Trasparenze, ospiterà d all’1° al 3 agosto la tappa modenese di Fuoripista, a cura di ATER Fondazione: un viaggio artistico in cammino su sette territori dell’Appennino emiliano-romagnolo dal 20 giugno al 3 agosto .

L’allestimento artistico, a cura del Teatro dei Venti, prevede spettacoli di danza contemporanea, teatro-circo e musica. Si parte venerdì 1° agosto alle ore 19 con lo spettacolo di teatro danza Swan, una reinterpretazione del classico “Il lago dei cigni” firmata dalla compagnia di teatro e danza contemporanea Tardito/Rendina. Alle ore 2 1.30 è la volta di Juliet di Teatro C’Art: uno spettacolo di teatro circo, ironico e poetico, ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti. La serata si conclude con l’imperdibile concerto-spettacolo dall’impertinente anima clown Wunder Tandem alle ore 22 : due voci, una fisarmonica ed un mini drum set, un duo acustico, cross-gender.

Le attività riprendono sabato alle ore 18 con il circo contemporaneo di Luigi Ciotta in Abattoir blues, uno spettacolo surreale e comico che tramite il clown e il circo affronta in maniera dissacrante le condizioni di vita umane e animali all’interno dei macelli. Segue alle ore 20 lo spettacolo Circo Kafka della Compagnia Abbiati Schlosser, lo spazio scenico è un surrogato di circo, liberamente ispirato a Il processo di Kafka. Conclude la giornata il concerto I favolosi anni 60 della Banda Giovanile Intercomunale “Novi-Soliera” alle ore 21:30 : racconta gli anni del boom economico attraverso le canzoni, usate come chiave di lettura per interpretare i cambiamenti sociali e culturali del periodo.

Domenica alle ore 1 9.00 è di scena Rio di e con Giulia Cammarota, l’unica funambola in Italia a camminare a grandi altezze sarà la protagonista di uno spettacolo di arti circensi delicato e onirico, tutto al femminile. Segue alle ore 21 il teatro danza di Opera Bianco, con il performer Luca Piomponi in Trickster, un danzatore, solo in scena, si divincola tra citazioni cinematografiche e digitali, immergendosi in un’intera scena del film The Playhouse di Buster Keaton del 1921. La manifestazione si chiude alle ore 22 con il concerto dell’esplosivo quartetto Slick Steve And The Gangsters che propone una contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, swing, rock’n roll e performance circensi che spaziano dalla magia alla giocoleria, un vero e proprio “show” d’altri tempi!

Fuoripista

ATER Fondazione cura la seconda edizione di Fuoripista, un viaggio artistico in cammino dal 20 giugno al 3 agosto su sette territori dell’Appennino emiliano-romagnolo: sette weekend, sette province, sette appuntamenti per portare il circo contemporaneo e la musica tra le vette, nei borghi e nei paesi più nascosti della regione.

Tra clown, acrobati, musica dal vivo, giochi e attrazioni, adatti ad un pubblico di tutte le età, ogni tappa si realizza grazie alla collaborazione con compagnie teatrali e circensi di rilievo nazionale, in dialogo con il territorio. Particolare attenzione è stata riservata alle realtà artistiche locali, affinché l’incontro tra artisti, comunità e paesaggi diventi cuore pulsante di un’esperienza culturale autentica e condivisa.

Per informazioni:

biglietteria@trasparenzefestival.it – T. 345 6018277 www.trasparenzefestival.it

https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista-2025/1930

I biglietti si possono prenotare contattando la biglietteria, il ritiro è in loco da un’ora prima dall’inizio del primo spettacolo.

Biglietti: intero 10€, ridotto 7€

Parcheggio nel campo da calcio di Gombola, Via Castello. Salita al borgo con navetta gratuita o a piedi (durata 15/20 minuti).