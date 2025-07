Servizio Straordinario della Polizia di Stato di Bologna per il contrasto alle “stragi del sabato sera”

Nell’ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, la Sezione Polizia Stradale di Bologna ha disposto il proseguimento dell’attività di controllo finalizzata al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lo scopo di questi servizi è quello di sensibilizzare soprattutto i giovani al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, evidenziando che sono poste a salvaguardia della loro vita e di quella degli altri utenti della strada.

Per questo, nella serata di sabato 26 luglio, il personale della Polizia Stradale di Bologna è stato impegnati nel così detto “Servizio Stragi” in una zona di Bologna limitrofa a diversi locali, bar e discoteche nei quali erano state organizzate feste per l’inizio del weekend.

Per il servizio è stato impiegato il laboratorio mobile che permette di effettuare l’analisi di 2° livello sui campioni di saliva prelevati sui conducenti in funzione dell’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti, consentendo di avere nell’immediato il risultato definitivo.

Sono state impiegate 4 pattuglie che hanno controllato complessivamente 88 persone, delle quali 3 sono risultate positive alle sostanze stupefacenti e nei cui confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la contestale sospensione della patente di guida. Alle stesse è stato inoltre sequestrato il veicolo per la successiva confisca. Un altro conducente è risultato positivo all’alcool con un tasso alcolemico tale da determinare la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la contestale sospensione della patente di guida.

In totale sono stati inoltre decurtati 40 punti.