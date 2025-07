Orario estivo all’ufficio Servizi demografici del Comune di Modena

Nel mese di agosto entra in vigore l’orario estivo dell’ufficio Servizi demografici del Comune di Modena, che ha sede al Direzionale Cialdini 2, in via Santi 40.

L’ufficio resterà chiuso al pubblico nelle giornate del sabato, nello specifico il 2, il 9, il 23 e il 30 agosto, come misura temporanea e straordinaria motivata da esigenze organizzative, oltre alla chiusura di sabato 16 agosto già definita in precedenza. La chiusura non riguarda i servizi essenziali dell’ufficio di Stato Civile e dell’ufficio di Polizia Mortuaria relative alle denunce di morte per i servizi funebri, che verranno comunque garantiti secondo le modalità già previste per i giorni festivi (Sabato 8.30 – 12.30)

L’ufficio Servizi demografici sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e il giovedì anche dalle 14.15 alle 17.45. Cambiano anche gli orari per contattare l’ufficio telefonicamente al numero 0592032077: lunedì e giovedì dalle 9 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.