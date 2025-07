Formigine, la Maggioranza boccia la mozione di Fratelli d’Italia presentata dal Capogruppo Borrelli su aMo

Bocciata in Consiglio comunale la mozione presentata da Fratelli d’Italia in merito all’ammanco di oltre 500.000 euro scoperto nei conti dell’Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo), ente interamente pubblico partecipato anche dal Comune di Formigine.

La mozione, che chiedeva al Sindaco e alla Giunta di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale e di promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi apicali e di controllo dell’ente, è stata respinta dalla maggioranza composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVF.

“Secondo quanto emerso dalla stampa e confermato da fonti ufficiali – si legge nella nota di Fratelli d’Italia – l’ammanco (superiore al mezzo milione di euro) sarebbe stato causato da un dipendente dell’ente, già licenziato e denunciato. Le anomalie contabili, rilevate ad aprile 2025, si sarebbero protratte per ben quattro anni, senza che gli organi di vigilanza e controllo riuscissero ad accorgersene.

La vicenda – prosegue la nota – definita dallo stesso Sindaco di Modena come “una falla colossale nei controlli”, ha aperto un dibattito sull’adeguatezza del sistema di sorveglianza interna di aMo e sull’assenza di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”.

Nella mozione respinta, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiedeva di adottare tutte le misure legali necessarie a tutela del patrimonio pubblico, compresa la valutazione di revoca degli organi di vigilanza e l’attivazione di azioni civili di responsabilità nei confronti di amministratori, revisori e sindaci dell’ente.

Il testo si richiamava anche a un recente documento della Corte dei conti, che ha ribadito il dovere dei soci pubblici – Comune di Modena, Provincia e Comuni partecipanti – di agire in modo proattivo per ripristinare le risorse sottratte all’ente, tutelando l’efficienza e la legalità dell’azione amministrativa.

“Nonostante la gravità del caso e i riferimenti normativi e istituzionali richiamati – dichiara Francesco Borrelli – la mozione è stata bocciata dalla maggioranza. Dopo la bocciatura, oggi il PD di Formigine ha ripresentato per il prossimo consiglio una mozione che riporta anche alcuni passaggi della mia. Perdita di tempo istituzionale o solo voglia di riappropriarsi di una mozione altrui?” – conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia.