Formigine, Consiglio comunale del 24 luglio: parte il percorso per i primi 12 alloggi ERS. Approvate due mozioni

I lavori dell’ultima seduta del Consiglio comunale formiginese prima della pausa estiva si sono aperti con i riscontri a tre interrogazioni dei consiglieri su “comunicazione non ostile”; manutenzione dei cimiteri e segnaletica stradale.

L’aula ha approvato anche la surroga della consigliera dimissionaria Maria Cristina Ottani, a cui subentra (per la Lista Civica Per Cambiare) Costantino Righi Riva.

La parte deliberativa ha dato il via al percorso per il primo lotto di 12 alloggi ERS del piano casa del Comune di Formigine, con la delibera (approvata all’unanimità) per la fissazione del prezzo di concessione del lotto di via XX settembre – via Focherini. Nei prossimi mesi si svolgeranno le procedure per l’assegnazione del lotto all’attuatore, e successivamente si fisseranno criteri di assegnazione e compilazione delle graduatorie.

Oltre all’approvazione dell’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), il Consiglio ha approvato anche il Permesso di costruire in deroga alla distanza dai confini per la costruzione di una cabina elettrica a servizio di un nuovo capannone industriale a Ubersetto. Lo spostamento dell’azienda titolare dell’intervento dalla precedente collocazione contribuirà a risolvere un problema di congestione della viabilità della zona di via Coppi / Via Fanin.

A fine seduta sono state approvate due mozioni. La prima su “21 settembre: giornata internazionale della pace, azioni simboliche a Formigine”, la seconda su “manutenzione stradale e mantenimento dei finanziamenti alle province”.