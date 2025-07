Campogalliano, in piazza Vittorio Emanuele II la serata finale della Fiera di Luglio

Tutta l’energia delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari sul palco di piazza Vittorio Emanuele II per chiudere in musica l’edizione 2025 della Fiera di Luglio di Campogalliano. I Giovani Wannabe, tribute band del gruppo indie pop che ha conquistato il grande pubblico nel 2020 dopo il terzo posto a Sanremo con “Ringo Starr”, saranno i grandi protagonisti dell’ultima serata della manifestazione promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale di Campogalliano, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Prima e dopo il concerto, sarà possibile cenare insieme con le proposte dei food truck e visitare il mercatino dell’arte e dell’ingegno lungo via Roma e via Garibaldi. Nella stessa serata, alla Dispensa del Nonno di via XXV Aprile, gioco di ruolo sotto le stelle a cura di Viaggiatori coi dadi, mentre il Museo della Bilancia osserverà un’apertura serale straordinaria, dalle 20.30 alle 23.30, con visite guidate alle 21 e alle 22 e alcune iniziative dedicate, come la mostra “La Fabbrica Blu” – esposizione e pesatura della Bugatti EB110 – e il concorso a premi “Ercolino al museo”.