Celere intervento del Soccorso Alpino stazione monte Cusna sul monte Ventasso

È stato rapidamente soccorso l’uomo di origine straniera che nella discesa dalla cima del monte Ventasso è accidentalmente caduto riportando un trauma ad un arto inferiore.

Provvidenziale la presenza in zona, per attività personale, di due tecnici – tra cui un medico – della stazione monte Cusna, che in circa 15 minuti hanno raggiunto l’infortunato. I due hanno svolto una prima valutazione sanitaria del paziente e fornito immediata assistenza; successivamente hanno vettorato l’elisoccorso nell’individuazione del punto esatto per il recupero.

L’elisoccorso, decollato dalla base di Pavullo, ha così velocemente individuato il luogo preciso dell’incidente e verricellato a bordo l’infortunato per trasportarlo all’ospedale di Reggio Emilia.