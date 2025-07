Polizia locale Modena, modifica delle modalità di accesso alle sedi dal 1° agosto

Dal 1° agosto 2025 vengono revisionate le modalità di ricevimento al pubblico per gli uffici della Polizia Locale di Modena. La nuova articolazione riguarda l’accesso sia alla sede centrale di via Galilei 165 che alla sede decentrata di via Fabriani 47, a ridosso del centro storico. La riorganizzazione si inserisce in un più ampio percorso volto a migliorare la fruibilità dei servizi e a ridurre i tempi di attesa per i cittadini, attraverso una gestione più ordinata e programmata degli accessi.

L’obiettivo principale è quello di rispondere in modo più puntuale e calibrato alle attuali necessità dei cittadini, garantendo al contempo una migliore programmazione delle attività interne e una maggiore efficienza nel lavoro quotidiano degli operatori anche nel servizio esterno. Le nuove modalità consentono infatti di distribuire in modo più equilibrato i flussi di accesso, favorendo la possibilità di prenotare appuntamenti in giorni e orari dedicati, così da evitare attese agli sportelli.

Entrando nel dettaglio, il Front Office della sede di via Galilei sarà aperto il lunedì con orario continuato dalle 7.30 alle 18.30, mentre dal martedì al sabato l’apertura sarà garantita dalle 7.30 alle 13. Resterà chiuso nelle giornate di domenica e nei festivi.

L’Ufficio Infortunistica accoglierà il pubblico ad accesso libero il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 ed il giovedì dalle 8.30 alle 13. A questi si aggiungerà la possibilità di fissare appuntamenti il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13. così da consentire una gestione più mirata e un servizio dedicato.

L’Ufficio Sanzioni prevede l’accesso libero il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18 e nelle mattine del mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13. Anche questo ufficio offre la possibilità di concordare appuntamenti il martedì dalle 8.30 alle 13 ed il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Restano su prenotazione gli accessi ai servizi di Polizia Giudiziaria dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.

L’Ufficio Autorizzazioni, qualora i servizi on line necessitino di supporto diretto in presenza, potrà essere fruito con accesso libero il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.

Anche la sede decentrata di via Fabriani 47, presso la stazione delle Autocorriere, adotta alcune modifiche alle modalità di ricezione del pubblico, privilegiando l’accessibilità diretta nelle ore mattutine dal lunedì al sabato, dalle 7.50 alle 12.30 e nel pomeriggio del lunedì dalle 13.50 alle 18.30. Il pomeriggio dal martedì al venerdì sarà riservato agli appuntamenti, dalle 13.50 alle 18.30.

Gli appuntamenti potranno essere richiesti sia tramite email che tramite telefono ai seguenti contatti:

– ufficio Infortunistica: email pl.ufficioinfortunistica@comune.modena.it, telefono 059 2033902 (risponde dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13)

– ufficio Sanzioni: email ufficio.sanzioni@comune.modena.it, telefono 059 2033917 (risponde dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13)

– ufficio Polizia Giudiziaria: email pm.poliziagiudiziaria@comune.modena.it, telefono 059 2033727

– ufficio decentrato presso stazione Autocorriere: telefono 059 2033181

È inoltre in corso l’attivazione della possibilità di prenotazione online, attualmente non ancora fruibile.