Norris in pole a Spa davanti a Piastri, Leclerc partirà terzo

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Strepitoso giro di Lando Norris che, col tempo di 1’40″562, conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio 2025. Il britannico della McLaren riesce a far meglio del compagno di box Oscar Piastri (+0″085) e di uno spettacolare Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, a 0″338 dalla pole, si piazza in seconda fila col terzo crono davanti alla Red Bull di Max Verstappen, fresco vincitore della sprint race. Male l’altro ferrarista: Lewis Hamilton non supera il Q1 (cancellato per track limits l’ultimo tentativo che gli avrebbe permesso di passare la manche) e nella gara lunga di domenica scatterà dalla 16esima casella in griglia. La Mercedes rialza leggermente la testa con il sesto posto di George Russell, alle spalle di Alexander Albon (Williams), dopo che Andrea Kimi Antonelli è stato eliminato nel Q1 col 18esimo tempo. Completano la top 10 Yuki Tsunoda (Red Bull), le due Racing Bulls di Isack Hadjar e Liam Lawson e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

