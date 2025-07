Italgraniti Group presenta un piano di investimenti da 43 milioni di euro puntando su ricerca, sviluppo e nuove tecnologie per lo stabilimento di San Martino in Rio

Un investimento industriale in tecnologie 4.0 per internalizzare la produzione di grandi lastre, abilitando l’incremento dei volumi prodotti, la loro qualità e varietà. Contestualmente una rilevante attività di ricerca e sviluppo per realizzare una nuova generazione di prodotti ceramici.

Italgraniti Group Spa, realtà aziendale italiana specializzata nella produzione di piastrelle in grès porcellanato, ha illustrato alla Regione Emilia-Romagna un programma di investimenti denominato ‘Lastra’, che riguarderanno lo stabilimento di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Il Contratto di sviluppo è stato presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allo scopo di accedere a un contributo pubblico. La Regione è stata chiamata a esprimere un parere, in merito alla coerenza della proposta con la propria programmazione.

Il programma prevede un piano complessivo di 43 milioni di euro: 28,6 milioni per investimenti in tecnologie produttive e logistiche all’avanguardia nell’industria ceramica, per supportare l’internalizzazione della produzione delle grandi lastre, abilitare l’aumento dei volumi produttivi, nonché migliorare l’efficienza e la qualità complessiva della gamma prodotti. E poi un programma di R&S da oltre 15 milioni di euro, articolato in due progetti indipendenti, funzionali a sviluppare le tecnologie abilitanti per l’introduzione dei prodotti di nuova generazione in grande formato, caratterizzati da decorazione in corpo (vena passante) per riprodurre con inediti livelli di accuratezza le pietre naturali e superiori effetti estetici basati su una nuova combinazione di morfologie 3D delle superfici e decorazione digitale ad alta risoluzione.

Il parere positivo di viale Aldo Moro, notificato ufficialmente a Invitalia, delegata alla procedura dal Mimit, è arrivato dopo la presentazione da parte dei proponenti al vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

“Siamo di fronte a un investimento molto importante, totalmente incentrato sull’ampliamento della possibilità di migliorare la qualità produttiva e l’ampliamento della gamma confermando l’impegno dell’azienda nei confronti di standard elevati in termini di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale – commenta Colla-. Questo rappresenta una straordinaria opportunità per contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’intera filiera del settore nonché a sostenere lo sviluppo di una nuova generazione di prodotti ceramici”.

Per la Regione il piano e l’attività di sviluppo presentati sono pienamente coerenti con la propria programmazione. E sono in linea con la legge regionale per la promozione degli investimenti, oltre che con la programmazione prevista dal Patto per il Lavoro e per il Clima, con la Strategia di specializzazione intelligente S3 e i Programmi regionali per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico e per le attività produttive.

Attualmente, in Italgraniti Group Spa lavorano 242 dipendenti, dei quali 150 nell’area tecnico produttiva nello stabilimento produttivo di San Martino in Rio (Re), 89 nella sede legale e amministrativa di Casinalbo, frazione di Formigine (Mo) e 3 nel Flagship Store a Milano.

Gli investimenti industriali

Prevista una implementazione della nuova linea produttiva per grandi laste, modulare e flessibile, progettata secondo le più avanzate tecnologie per garantire una produzione efficiente e di alta qualità. L’introduzione della linea produttiva dedicata consente l’internalizzazione del processo di produzione di grandi lastre, fornendo a Italgraniti Group un controllo diretto sulla qualità e sulla personalizzazione del prodotto.

Introduzione di nuove tecnologie per una logistica di nuova generazione per la gestione delle grandi lastre: il piano prevede l’introduzione di tecnologie di nuova generazione (quali sistemi informatizzati, automazione avanzata e soluzioni innovative per lo stoccaggio) per migliorare la logistica interna, ottimizzando il flusso di materiali e prodotti all’interno dello stabilimento, massimizzando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di trasporto.

Ricerca e sviluppo.

Il progetto Faster (Flexible Advanced Solutions for effecTive and Efficient laRge slab intra factory logistics) punta a sviluppare una tecnologia avanzata di logistica intra-fabbrica flessibile, efficiente e sicura, basata sull’integrazione di soluzioni di robotica avanzata e di intelligenza artificiale per la manipolazione, lo stoccaggio e il confezionamento automatizzati di grandi lastre ceramiche.

Il progetto Master (Modular Artificial Stone Technology for largE slabs manufactuRing) metterà a punto un’innovativa tecnologia manifatturiera modulare e flessibile per la produzione di grandi lastre ceramiche con decorazione in vena passante e struttura superficiale 3D ad alta risoluzione per la riproduzione di pietre naturali ad alta affidabilità.