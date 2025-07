Area nord: donati due defibrillatori alla Polizia locale dell’Unione

Due nuovi defibrillatori automatici esterni “Dae” sono adesso a disposizione del Comando della polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sono già impiegati sulle pattuglie di pronto intervento presenti sul territorio. Lo scorso 17 luglio, presso la sede di San Felice sul Panaro del Comando della polizia locale dell’Unione, alla presenza del personale della polizia locale, dell’assessore delegato dell’Unione e sindaco di San Felice Michele Goldoni e del comandante della polizia locale Donato Caccavone, è avvenuta la consegna ufficiale dei due Dae da parte di Michele Laurenzana e Luca Cassano del Team di CantaMO che ha donato i defibrillatori assieme all’associazione Chiara Cassano, in collaborazione con Cristian Bevilacqua dell’associazione Gli Amici del Cuore.

I due Dae sono frutto del ricavato del concerto benefico “All you need is love / Thomas lives on” svoltosi il 4 maggio scorso presso il Teatro Storchi di Modena, nel ricordo di Chiara Cassano e Thomas Romano, fondatore del progetto. Il sindaco Michele Goldoni e il comandante Donato Caccavone hanno ringraziato vivamente il team di CantaMO e Gli Amici del Cuore per la preziosa collaborazione e l’importante donazione a favore della collettività.

Il comandante ha inoltre ricordato che il personale della polizia locale è stato formato e abilitato alle procedure di primo soccorso nell’emergenze e impiego dei Dae e conferma che i dispositivi donati sono stati subito collocati sulle pattuglie della polizia locale dell’Unione e inseriti nell’elenco dei defibrillatori pubblici presenti sul territorio promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dal Servizio 118.