Ultimo sopralluogo sul Ponte di Veggia: confermata l’apertura per lunedì 28 luglio

Nella mattinata odierna, il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, accompagnato dall’Assessore Domenico Vacondio hanno svolto l’ultimo sopralluogo sul Ponte di Veggia prima della sua riapertura al traffico.

Che è confermata per lunedì 28 luglio, nella mattinata dopo le 9

“I lavori sono pressoché completati – spiega il Primo Cittadino -. Manca ancora la posa della segnaletica sull’asfalto che verrà completata entro domani (sabato 26 luglio, ndr), tempo permettendo. Per il resto la riqualificazione dell’impalcato superiore del Ponte di Veggia, può dirsi davvero conclusa. Lunedì 28, per tanto, riapriremo al traffico veicolare con le medesime limitazioni che erano in vigore prima della chiusura stessa”.

“Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un risultato davvero unico, ci tengo a sottolineare come l’opera di riqualificazione complessiva del Ponte di Veggia proseguirà – precisa, nel concludere, il Sindaco Daviddi -. Quella dell’impalcato superiore era la fase più delicata, perché ha comportato il maggior disagio per la cittadinanza. Quello che si sta completando in queste ore era certamente un passaggio determinante, proprio per le forti implicazioni sulla tenuta della viabilità dell’intero Distretto. Da lunedì proseguiranno tutte le altre attività connesse alla riqualificazione del Ponte di Veggia, che, però, non implicheranno più alcuna chiusura della circolazione per un periodo consistente di tempo”.

L’unico elemento di novità è dettato dall’apertura, contestuale alla parte carrabile, anche di quella ciclopedonale che la costeggia. In quel caso è fatto obbligo – tramite ordinanza emessa dall’Ufficio lavori pubblici del Comune di Casalgrande – a tutti i ciclisti di condurre a mano la bicicletta stessa o il monopattino.