Nasce il Tavolo Reggio Emilia contro la violenza sulle donne per azioni e progetti di prevenzione

Si è tenuto ieri sera, nella Sala Rossa del Municipio, il primo incontro del Tavolo Reggio Emilia contro la violenza sulle donne, uno spazio di confronto permanente promosso dal Comune di Reggio Emilia e da oltre 50 soggetti del territorio – tra Provincia e Osservatorio sulle discriminazioni di genere, Ausl, Centro antiviolenza-Casa delle donne e associazione Nondasola, Consulta di genere, istituzioni, Università, cooperative, sindacati, ordini professionali, associazioni – per lavorare in rete a livello di prevenzione e progettazione.

L’obiettivo è quello di sviluppare una rete per promuovere azioni congiunte e coordinate e progetti incentrati sulla cultura della prevenzione, che quindi contrastino il fenomeno dalle sue radici e cause, intervenendo su educazione, sensibilizzazione e realizzazione di pari opportunità nei diversi ambiti della vita pubblica e privata, con un focus particolare sul tema del lavoro, dell’indipendenza economica, dell’autodeterminazione grazie al contributo dei sindacati e delle organizzazioni e articolazioni datoriali. Nei fatti, il lavoro del Tavolo Reggio Emilia contro la violenza sulle donne si collega e integra con quello del Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza, attivo dal 2016 e orientato su questioni più tecniche e specifiche (livelli sanitari, legali, procura, forze dell’ordine e servizi sociali).

Sono inoltre previsti approfondimenti su focus specifici, tra cui il contrasto alle differenze di genere nel mondo del lavoro, la sensibilizzazione nelle scuole e tra i giovani, contrasto alla violenza economica.

“Una città intera si è stretta attorno ad un tema di cui ci dobbiamo occupare tutti e tutte, nessun escluso. Con questo tavolo Reggio Emilia rafforza il suo impegno sul contrasto della violenza maschile sulle donne, un tema che purtroppo nel nostro Paese viene spesso trattato come emergenza ma è in realtà strutturale – ha detto l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti – Proprio per questo, abbiamo scelto di concentrarci sulla promozione di una cultura della prevenzione e della parità, capace di fare emergere e risolvere le criticità prima che queste si traducano in situazioni d’emergenza. Per realizzare questo obiettivo, il Tavolo mette in relazione una rete di coordinamento formata da diversi soggetti – istituzionali, associativi, del terzo settore – per lavorare a una serie di azioni coordinate che, nei rispettivi ambiti di competenza, realizzino una cultura del rispetto e della parità, e in cui le donne si possano sentire accolte e libere di autodeterminarsi”.

“A questo primo incontro – ha concluso l’assessora Rabitti – hanno preso parte oltre cinquanta soggetti cittadini e ci auguriamo che diventino sempre di più, in modo da costruire una risposta collettiva capace di toccare sempre più ambiti: anche in questo caso, Reggio Emilia riesce a dimostrarsi una città attenta alla cultura delle pari opportunità, in cui il rispetto diventa la base del nostro modo di stare insieme come comunità ”.

Tra le attività che verranno realizzate e affrontate dal Tavolo ci saranno la promozione di strumenti e servizi a disposizione delle donne, campagne di comunicazione, attività e corsi di formazione, eventi coordinati su tutto l’arco dell’anno e non solo per il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne.