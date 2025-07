I carabinieri TPC rimpatriano dalla Germania opere d’arte rubate a Bologna nel 2023

Il 27 giugno 2025 i militari del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di

Bologna hanno rimpatriato dalla Germania 7 dipinti risalenti al XIX sec., un centinaio di

gioielli e monili in oro e pietre preziose, svariati corredi da tavola in argento antico, decine

di statuine in fine porcellana ottocentesca e numerosi capi di abbigliamento e pelletteria di

rinomate griffe internazionali, costituenti l’ingente refurtiva di un furto in abitazione

subito, a luglio 2023, a danno di una cittadina italiana residente nel bolognese.

Il Comandante del Nucleo TPC di Bologna ha incontrato, presso il posto di Polizia di

Kiefersfelden (Germania), il Procuratore Generale di Monaco di Baviera, il Procuratore di

Traunstein e il Commissario del Dipartimento di Investigazione Criminale di Rosenheim

per l’esecuzione delle formalità previste per il prelevamento e il rimpatrio dei reperti in

Italia.

Il recupero di tutta la refurtiva è il risultato di una complessa attività investigativa

internazionale coordinata di intesa dalle rispettive Procure della Repubblica di Traunstein

(Germania) e di Bologna. Le indagini hanno avuto inizio il 27 luglio 2023 a seguito di un

controllo stradale, operato dagli agenti della polizia federale di Rosenheim, nei confronti

di due cittadini stranieri, trovati a bordo di una utilitaria con targa belga ricolma di bagagli

mentre avevano appena attraversato il valico di frontiera di Kiefersfelden tra Austria e

Germania.

Gli investigatori tedeschi, insospettiti dalla presenza nell’abitacolo di alcuni dipinti

grossolanamente arrotolati e di oggetti in argento che fuoriuscivano da alcune buste, hanno

ispezionato la vettura rinvenendo svariati attrezzi da scasso e strumentazione professionale

per la duplicazione di chiavi, circostanza che li ha indotti a non credere che i due soggetti,

asseritamente diretti a Berlino, non fossero i legittimi proprietari dei beni in loro possesso,

procedendo così al loro fermo. I riscontri giudiziari a carico dei fermati, già noti alle Forze di

Polizia Internazionali per la consumazione di reati predatori, tra l’altro trovati in possesso

di documenti con generalità discordanti da quelle dichiarate, hanno consentito alla polizia

locale di procedere al sequestro dei beni trasportati.

Le autorità tedesche hanno immediatamente interessato il personale addetto della

Cooperazione Internazionale del Comando Carabinieri TPC di Roma per chiedere

collaborazione nell’accertamento della eventuale provenienza illecita dei beni, dal momento

che tra il materiale sequestrato era stata rinvenuta, all’interno di una borsa da donna, una

ricevuta recante un numero telefonico italiano. È stato di conseguenza dimostrato che la

proprietaria della refurtiva era una signora, residente a Bologna, ignara di essere vittima del furto poiché si trovava in quei giorni in vacanza fuori città.

I militari del Nucleo Carabinieri TPC di Bologna hanno avviato le conseguenti indagini in

Italia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna che ha inoltrato un

dettagliato Ordine Europeo d’Indagine in Germania al fine di ottenere i dati degli intestatari

delle schede SIM e degli apparati cellulari in uso ai soggetti fermati e le loro impronte

digitali necessarie per procedere alla loro corretta identificazione tramite comparazione con

il sistema AFIS delle Forze di Polizia. L’analisi dei tabulati di traffico telefonico delle

utenze in uso ai fermati e gli accertamenti sui transiti delle autovetture nel territorio

bolognese hanno permesso di dimostrare la presenza dei due soggetti in epoca e località

compatibili con l’esecuzione del furto, indizi di colpevolezza che hanno contribuito a

rafforzare l’impalcatura probatoria a carico dei malviventi.

A conclusione delle indagini, grazie alla costante e sinergica cooperazione tra le Procure di

Traunstein e di Bologna e tra la Polizia di Rosenheim e i Carabinieri del TPC di Bologna,

l’Autorità Giudiziaria tedesca ha potuto assicurare alla giustizia i due cittadini stranieri

autorizzando, infine, la restituzione dei beni in sequestro alla vittima del furto.

Proprio nei giorni scorsi i Carabinieri hanno riconsegnato a Bologna la refurtiva recuperata

alla proprietaria che ha espresso plauso e gratitudine per la positiva riuscita della vicenda.