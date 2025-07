Generosa donazione alla Nefrologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emila

La Famiglia Benassi, titolare della nota azienda reggiana Nonna Lea-Nonno Pepi, ha donato alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia la somma di 13.500 euro, parte del ricavato della tradizionale “Sagra dal Scarpasoun” che si è tenuta a Montecavolo di Quattrocastella lo scorso giugno. La Sagra, particolarmente amata dai reggiani, mancava da alcuni anni, a causa della scomparsa prematura di Eleonora Benassi, che insieme ai suoi fratelli aveva ideato l’evento, e successivamente della madre Adriana Giberti, fondatrice dell’Azienda Nonna Lea-Nonno Pepi insieme al marito Luigi Benassi.

Già in diverse altre occasioni la Famiglia Benassi aveva effettuato donazioni alla Nefrologia e Dialisi, oltre che ad Associazioni di Volontariato impegnate in ambito sanitario e sociale; quest’anno il ricavato della Sagra è andato infatti in parte alla Croce Rossa e in parte alla Nefrologia, anche per onorare con questo gesto di generosità e sensibilità sociale la memoria di Eleonora (Lola) e di Adriana.

Adriana Giberti è stata per molti anni seguita in Nefrologia e Dialisi. Il suo ricordo è tuttora molto vivo negli operatori sanitari che l’hanno conosciuta perché è stata una persona forte e gentile, che ha attraversato una lunga storia di malattia con coraggio e sempre con grande dignità.

Alla cerimonia per la donazione erano presenti Alice e Patrick Benassi, titolari dell’Azienda Nonna Lea-Nonno Pepi e i giovani Federico Benassi e Arianna Bonacini, il Dr Giorgio Mazzi, direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, la Dr.ssa Mariacristina Gregorini, direttrice della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi e una rappresentanza del personale medico e infermieristico della Nefrologia e Dialisi.

La Nefrologia e Dialisi è dotata di 16 posti letto di degenza per la cura delle malattie renali ed effettua una intensa attività ambulatoriale sia all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che in tutto il territorio provinciale per la prevenzione e la cura delle nefropatie; sono presenti nel Centro 36 posti di emodialisi ed altri 45 sono disponibili nei Distretti della provincia (9 posti per ciascun Centro Dialisi ad Assistenza Limitata).

Nella nostra provincia le persone che hanno bisogno di dialisi sono attualmente 296: di queste, 139 la effettuano all’Arcispedale Santa Maria Nuova, 157 presso i cinque Centri Dialisi presenti nel territorio, uno in ciascun Ospedale della provincia (cosiddetti CAL o “Centri Dialisi ad Assistenza Limitata”), tutti afferenti alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del Santa Maria; altri 40 pazienti effettuano la dialisi peritoneale, una metodica dialitica che permette il trattamento a domicilio.

I pazienti dializzati vengono avviati al percorso di trapianto renale tutte le volte che le condizioni cliniche lo permettono; attualmente sono 252 i cittadini residenti nella nostra Provincia portatori di trapianto renale e seguiti nel nostro Centro.