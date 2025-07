Appello delle province: risolvere la crisi finanziaria degli Enti

Risolvere la crisi dei bilanci delle Province e assicurare a queste istituzioni stabilità finanziaria e una reale autonomia fiscale.

È questa la richiesta avanzata dai Presidenti di Provincia riuniti oggi a Roma nel Comitato Direttivo UPI, presieduto dal Presidente Pasquale Gandolfi.

Nel solo 2025, le Province dell’Emilia-Romagna versano allo Stato quasi 115 milioni di euro, una cifra che ben rappresenta lo squilibrio finanziario denunciato dagli enti locali. A guidare questo contributo forzoso è la Provincia di Modena, con quasi 24 milioni di euro, seguita da Reggio Emilia, che versa 21,6 milioni di euro netti. A Ravenna la restituzione netta supera i 15 milioni, trattenuti direttamente sull’imposta RC Auto, mentre Ferrara si attesta su oltre 10,6 milioni. Parma sfiora gli 11 milioni, Piacenza restituisce quasi 9 milioni, Rimini 11,3 milioni e Forlì-Cesena 12,3 milioni.

È in questo contesto che si inserisce l’appello dell’UPI, sostenuto con forza anche dalle Province emiliano-romagnole, per una riforma che non sia solo normativa ma soprattutto economica: senza risorse adeguate, nessun ente può garantire in modo efficiente l’esercizio di funzioni fondamentali per i territori e le comunità locali.

“Occorre sanare con urgenza lo squilibrio strutturale del comparto delle Province, stimato dalla Commissione sui fabbisogni standard del MEF in circa 1 miliardo di euro – sottolineano i Presidenti delle Province – e al contempo costruire su basi solide l’autonomia finanziaria delle Province”.

“Dobbiamo uscire dalla logica dell’emergenza e conquistare una riforma strutturale che ridia dignità istituzionale e stabilità finanziaria alle Province – ha dichiarato Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia e di UPI Emilia-Romagna –. I nostri enti svolgono funzioni fondamentali, dalla manutenzione delle scuole e delle strade, dalla promozione della parità di genere alla valorizzazione delle aree interne. È ora che lo Stato riconosca questo ruolo anche sotto il profilo delle risorse, a partire dalla prossima Legge di Bilancio.”

“Ho avuto mandato dal Comitato Direttivo – dichiara a conclusione dei lavori il Presidente Gandolfi – di chiedere un incontro al Ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, in vista della predisposizione della prossima Legge di Bilancio per il 2026, per aprire al più presto un confronto preventivo e costruttivo sulla manovra e poter illustrare le proposte delle Province italiane. Tra queste, ribadiamo la richiesta di prevedere per le Province un tributo sugli imbarchi nei porti e aeroporti. per ridurre lo squilibrio finanziario del comparto e assicurare stabilità ai bilanci”.