“Schubertiade” gli Spira mirabilis tornano a Formigine con sonorità ottocentesche

La Spira mirabilis, orchestra composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa che ha “trovato casa” a Formigine, torna in città sabato 26 luglio. Il concerto è in programma alle 21 nell’auditorium a loro dedicato (via Pagani 25) con una nuova Schubertiade, il programma tutto dedicato al compositore austriaco Franz Schubert.

Affermano i musicisti: “Con il ricordo ancora vivido dell’entusiasmo di musicisti e pubblico nel 2024, Spira mirabilis presenta a Formigine una seconda Schubertiade: una serata ispirata alle riunioni conviviali ottocentesche, in cui amici e appassionati si incontravano per ascoltare, discutere e vivere insieme la musica di Franz Schubert.

Il programma, interamente dedicato al compositore viennese, propone due volti diversi della sua arte: da un lato la Seconda Sinfonia, nata dallo slancio dei suoi diciassette anni, e dall’altro una selezione del suo repertorio liederistico in trascrizione per soprano ed orchestra. Un concerto che, come da tradizione per Spira mirabilis, nasce da un lavoro collettivo, accurato e partecipato, dove l’ascolto tra i musicisti si riflette nella condivisione con il pubblico.

Nel 2025 Spira mirabilis compie 18 anni: un traguardo che segna la maturità di un progetto calorosamente accolto a Formigine e che continua a crescere con dedizione, curiosità e profondissima passione per la musica.

L’appuntamento è sabato 26 luglio all’Auditorium Spira mirabilis.

Dopodiché il progetto proseguirà nella cornice naturale della Val Canè, in provincia di Brescia.”.

Per maggiori informazioni www.spiramirabilis.com o giovani@comune.formigine.mo.it.