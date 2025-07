Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport “Marco Rambaldi”, situato all’interno del Parco dello Sport nel Comune di Medicina.

L’opera, affidata mediante procedura di gara alla ditta BRYO SPA, ha un valore complessivo di circa 660 mila euro. Il progetto è finanziato per 411 mila euro tramite il bando PR FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, mentre l’importo restante è coperto con risorse comunali.

L’obiettivo dell’intervento è il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di CO2.

Nello specifico si prevede:

l ‘installazione di un sistema di isolamento termico a cappotto per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro edilizio;

per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro edilizio; la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti a taglio termico, per garantire un miglior isolamento e un comfort maggiore per utenti e spettatori.

Con questi lavori, il Palazzetto dello Sport sarà non solo più efficiente dal punto di vista energetico, ma anche più accogliente, moderno e sostenibile a beneficio delle associazioni e società sportive e dell’intera comunità.

«Continua il nostro impegno per l’efficientamento degli edifici comunali. La certificazione energetica del palazzetto dopo questo importante intervento passerà dalla classe E alla classe C, quasi dimezzando la CO2 emessa in atmosfera. Un impegno che continuerà nel corso del mandato» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.

Il PR FESR 2021-2027 è il Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale che sostiene la produttività, l’innovazione tecnologica, energetico-ambientale e sociale, l’attrattività e l’apertura internazionale, contribuendo a ridurre le diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali.