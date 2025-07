La presidente provinciale di “Noi Moderati” ha incontrato il Sindaco di Sassuolo, Mesini

Manuela Spaggiari Presidente Provinciale del partito “Noi Moderati” accompagnata dal Segretario Cittadino di Sassuolo Cristiano Gugliucci e il Coordinatore Generale per Sassuolo Massimo Mavica ha incontrato il Sindaco Matteo Mesini.

Un incontro molto atteso che promette di gettare le basi per importanti sviluppi futuri. Attraverso le direttive del nostro movimento politico, comunica la Spaggiari, fondate sulla totale collaborazione per il bene dei cittadini di Sassuolo con l’attuale Giunta Comunale ha portato ad una costruttiva chiacchierata. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide attuali e sviluppare soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze dei cittadini.

La riunione, tenutasi presso il Palazzo Comunale si è concentrata su diverse tematiche fondamentali per il progresso della città, e gli argomenti trattati sono stati condivisi appieno con il Sindaco Mesini che si è dimostrato sensibile e propositivo alle problematiche suscitate. Tra le tante proposte sono state identificate situazioni di pericolo stradale sulla Via Cavallotti che nelle ore serali diventa un crocevia pericoloso per l’elevata velocità delle auto che sfrecciano in prossimità di attività commerciali e dell’asilo Sant’Anna. Si è trattato l’argomento delicato della nuova Moschea che nascerà in zona Braida nella struttura denominata “I Quadrati”. Il dubbio nasce infatti da come potrà cambiare negli orari di punta la circolazione stradale, poiché un grosso afflusso di praticanti potrebbe congestionare la circolazione. E’ vero, ci sono parcheggi ma probabilmente non sufficienti e la previsione fatta dai tre esponenti politici del partito Noi Moderati è quella di vedere poi parcheggiare nell’area di fronte ex Coop di Mezzavia con conseguente e continuo attraversamento pedonale su una circonvallazione ad alto rischio. Si è poi parlato dello sviluppo del PUG e di come cambieranno le dinamiche dello sviluppo urbano e ambientale. Di altre situazioni angosciose che riguardano la gestione di strutture comunali che necessitano di interventi urgenti ed importanti.

La promessa da parte di Cristiano Gugliucci di sedersi nuovamente al tavolo del Sindaco per poter programmare interventi a favore delle attività commerciali che risultano in sofferenza a Sassuolo. Conclude la Spaggiari che assicura una politica dell’opposizione sana, che è la parola d’ordine che ci identifica come movimento politico, propositiva e non distruttiva sempre a vantaggio della comunità.