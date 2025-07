La Polizia locale di Reggio Emilia mette in guardia su tentativi di truffa via email con finte multe

Da alcuni giorni il Comando di Polizia locale di Reggio Emilia riceve diverse segnalazioni di cittadini allarmati per presunte sanzioni arrivate sulla mail personale. Si tratta di tentativi di truffa che citando alcuni articoli del codice della strada su Ztl ed eccesso di velocità minacciano sostanziose decurtazioni di punti o aumenti esponenziali della falsa sanzione se la stessa non viene saldata nel giro di pochissimi giorni.

È un evidente tentativo di truffa per estorcere denaro inducendo chi la riceve a cliccare sul link inserito nella mail. In alternativa all’avviso notificato via raccomandata postale, le sanzioni digitali elevate dalla Polizia locale di Reggio Emilia vengono notificate solo previa registrazione sulla piattaforma Send o via Pec. Nel caso sia stata effettuata la registrazione sulla piattaforma, via mail o tramite sms arriverà l’avviso di documenti in giacenza, mai una mail in cui si indica la sanzione ne tanto meno un un link per il pagamento diretto. In caso di dubbi prima di effettuare qualsiasi pagamento è opportuno rivolgersi al Comando di Polizia locale.

IL SISTEMA SEND – Per le ricevere eventuali sanzioni in modo digitale a Reggio Emilia è attiva la piattaforma Send. Il Comune ha, infatti, aderito al nuovo sistema in grado di sostituire a livello legale le raccomandate cartacee consentendo anche un risparmio su tempi e costi di notifica. Le sanzioni recapitate tramite Send prevedono, infatti, solo 2 euro per i costi di notifica contro i 12 euro del cartaceo. Per usufruire di questa opzione è tuttavia necessario registrarsi sulla piattaforma con una delle seguenti modalità: attivando Send sull’app IO, indicando una mail o un recapito cellulare, oppure indicando una pec (posta elettronica certificata).

Per accedere a Send sono necessari lo Spid o la Cie. Le aziende e i professionisti iscritti ad albi professionali, che già dispongono di una Pec elencata negli indici nazionali, non necessitano di registrazione su Send. Le notifiche inviate tramite PEC sono considerate automaticamente notificate ai sensi di legge. Chi riceve un avviso sull’app IO, SMS o su mail tradizionale e non accede a Send entro i tempi indicati riceverà una notifica cartacea, poiché il sistema considera fallito il tentativo di notifica digitale. Infine, chi non si registra su Send riceverà la tradizionale notifica tramite raccomandata cartacea, ma in questo caso non saranno allegati i documenti oggetto di notifica (multa, avviso di pagamento), ma dovrà recarsi nel punto di ritiro degli atti cartacei indicato in raccomandata (Caf convenzionati).

Ulteriori informazioni al link: http://www.comune.reggioemilia.it/send https://notifichedigitali.it/cittadini

I punti “Digitale facile” sono a disposizione dei cittadini per fornire assistenza rispetto alla registrazione su Send o IO. Ricevono su appuntamento: