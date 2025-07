Judith Hill chiude gli appuntamenti del Festival Mundus 2025 ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia

Sarà la straordinaria voce di Judith Hill a chiudere gli appuntamenti del Festival Mundus – a cura di ATER Fondazione – ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, lunedì 28 luglio alle ore 21:30 .

La cantante, cantautrice e polistrumentista Judith Hill di origine giapponese/afro-americana e di stanza a Los Angeles, presenterà il suo nuovo album Letters from a Black Widow, pubblicato il 26 aprile 2024: un’opera intensa e potente che fonde soul, funk e gospel con una scrittura raffinata incarnando sul palco una “vedova nera” dalla voce soul e dall’anima blues.

Judith Hill si è affermata come una delle artiste più dinamiche e versatili dell’industria musicale. Dalla sua apparizione a “The Voice” alla collaborazione con leggende come Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince, il notevole talento di Judith le ha fatto guadagnare il plauso della critica e una base di fan devoti in tutto il mondo. La sua musica fonde senza sforzo elementi di soul, funk, R&B e pop, creando un suono che è unicamente suo.

La sua esperienza di corista e il suo percorso musicale sono stati documentati nel film “20 Feet From Stardom” del regista Morgan Neville, che le ha permesso di aggiudicarsi un Grammy Award.

La sua crescita artistica e professionale è legata al nome delle due grandissime star con cui ha collaborato: Michael Jackson e Prince, con quest’ultimo ha co-prodotto il suo album di debutto, intitolato “Back in Time”. Dopo la morte di queste due leggende della musica, alcuni tabloid hanno coniato l’appellativo di Black Widow (Vedova nera) scagliandolo contro l’artista. Un trauma che Hill è riuscita sapientemente a trasformare in qualcosa di potente e prezioso, un tassello su cui costruire nuove preziose sonorità. Nasce così il suo ultimo album Letters from a Black Widow: un formidabile grido di battaglia – un’opera passionale soul/funk/gospel scritta, arrangiata ed eseguita da lei stessa, un viaggio dal dolore privato alla trascendenza comunitaria in cui l’artista sperimenta diversi stili e condivide con lo spettatore la sua anima blues-soul.

La band della Hill comprende i suoi genitori: il bassista Robert “Peewee” Hill e la tastierista Michiko Hill, si unisce Shadrack Oppong alla batteria.

INGRESSO UNICO €15,00

COMUNE DI REGGIO EMILIA – FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Informazioni generali

Tel 0522 444446

info@palazzomagnani.it

www.palazzomagnani.it

Biglietti

Fondazione I Teatri

c/o Teatro Valli

piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7

0522 458811

biglietteria@iteatri.re.it

www.iteatri.re.it

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com/it/tour/festival-mundus-2025/3430, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.