Estate Ragazzi a Finale Emilia: gli appuntamenti del weekend con Cinema sotto le stelle e Anghingò

Dopo il successo del primo weekend di Estate Ragazzi – testimoniato dalla significativa affluenza e dagli apprezzamenti registrati sia sabato 19 luglio alla proiezione del film IF – Gli amici immaginari, sia domenica 20 allo spettacolo “Rodari in valigia” – tornano nel fine settimana gli appuntamenti con Anghingò e Cinema sotto le stelle.

Sabato 26 luglio, nel giardino della biblioteca Giuseppe Pederiali, viene proposto il gioco teatrale radioguidato per bambini e famiglie “La fiaba: istruzioni per l’uso”. I partecipanti verranno divisi in due gruppi: il primo giocherà alle ore 21.00 e il secondo alle ore 22.00. L’iniziativa è a cura de La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale. L’evento richiede la prenotazione: Tel. 0535 788179, email: servizi.culturali@comune.finale.mo.it. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno della biblioteca Pederiali.

Domenica 27 luglio, sempre nel giardino della biblioteca comunale, toccherà a quello che è ormai diventato un classico dell’animazione, divertire i bambini e gli adulti presenti: alle ore 21.30 verrà proiettato “Shrek”.

L’Estate Ragazzi vivrà poi gli ultimi appuntamenti stagionali nel primo fine settimana di agosto: sabato 2, la rassegna Cinema sotto le Stelle chiuderà con la proiezione de “Il Gatto con gli stivali”, mentre Anghingò terminerà domenica 3 con “Cipì”, spettacolo tratto dalla celebre storia del passerotto di Mario Lodi, a cura della Fondazione AIDA.