Due pedoni investiti da un’auto a Montecchio Emilia

Questa mattina poco dopo le 11:00, i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia sono intervenuti su richiesta del personale del 118 per effettuare i rilievi di un incidente stradale verificatosi in via Marconi, all’altezza dell’intersezione con via Curiel. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Fiat 500L, condotta da una 75enne residente a Montecchio Emilia, e due pedoni: un uomo di 57 anni e una donna di 50, entrambi di Milano.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai militari, per cause in corso di accertamento la conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo, investendo i due pedoni che si trovavano in prossimità dell’incrocio. I feriti, immediatamente soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso. Ad avere la peggio l’uomo, trasportato in codice 3 all’ospedale di Reggio Emilia; non sarebbe comunque in pericolo di vita. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri di Montecchio Emilia, che proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.